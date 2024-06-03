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  • "أسمنت تبوك" تدعو للتصويت على توزيع 22.5 مليون ريال أرباحا للعام الماضي

"أسمنت تبوك" تدعو للتصويت على توزيع 22.5 مليون ريال أرباحا للعام الماضي

"أسمنت تبوك" تدعو للتصويت على توزيع 22.5 مليون ريال أرباحا للعام الماضي
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاثنين 3 يونيو 2024 9:15 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 3 يونيو 2024 10:41 صباحا

دعت شركة أسمنت تبوك، المساهمين للتصويت في 26 يونيو الجاري بتوزيع أرباح نقدية تمثل 2.5 % من رأس المال عن العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيانها أن الجمعية ستصوت على توزيع 22.5 مليون ريال بواقع 25 هللة للسهم، على أن تكون الأحقية لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا، وسيكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

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