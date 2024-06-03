أنت هنا

  • ريادة الأعمال
  • 903 مليارات دولار تدفقات رأسمالية متوقعة للأسواق الناشئة في 2024

903 مليارات دولار تدفقات رأسمالية متوقعة للأسواق الناشئة في 2024

903 مليارات دولار تدفقات رأسمالية متوقعة للأسواق الناشئة في 2024
نيويورك : رويترز
  • الاثنين 3 يونيو 2024 9:15 صباحا
  • حدثت فى الاثنين 3 يونيو 2024 9:21 صباحا

يتوقع أن يرتفع صافي التدفقات الرأسمالية للاقتصادات النامية الكبرى بنحو الثلث خلال 2024 لتبلغ 903 مليارات دولار لكن الأمر يتوقف على معدل النمو العالمي.

وبحسب تقرير لمعهد التمويل الدولي يغطي 25 سوقا ناشئة، إن معدل الزيادة الصافية من المتوقع أن يبلغ 32 % بفضل الانتعاش القوي في الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الموجهة إلى محافظ الأسهم.

وأضاف التقرير الصادر نهاية مايو الماضي، أن سيناريو "الهبوط السلس" يرسم صورة إيجابية لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة رغم توقعات بأن يصل معدل النمو العالمي خلال 2024 إلى 3.1 % وهو أقل من متوسط يبلغ ​​3.8 % خلال الفترة من 2000 إلى 2019.

وجاء في التقرير أن "التجارة العالمية أظهرت أيضا علامات على انتعاش متواضع في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعة بارتفاع حجم التجارة في الأسواق الناشئة"، والتدفقات الرأسمالية من مكونات ميزان المدفوعات في أغلب البلدان، إلى جانب الحساب الجاري والتغير في الاحتياطيات. وتعكس في الغالب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك الاستثمارات في الأسهم والسندات.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

ريادة الأعمال

ريادة الأعمال

توقيع 4 اتفاقيات بين المنشآت السعودية والدولية وجذب 50 مستثمرا للشركات الناشئة

2 يونيو 2024
ريادة الأعمال

وزير الاتصالات يبحث الخطط الإستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية في نيوم

2 يونيو 2024
ريادة الأعمال

انهيار "يوتا" للتكنولوجيا المالية يغلق 85 ألف حساب ويبدد أحلام صغار المدخرين

2 يونيو 2024
ريادة الأعمال

"كدانة" توفر عددا من الوحدات التأجيرية للأسر المنتجة خلال حج 1445

2 يونيو 2024
ريادة الأعمال

"منشآت" تنظم لقاء لبحث التوسع الدولي بمشاركة 46 منشأة متسارعة النمو

30 مايو 2024
ريادة الأعمال

شركات ناشئة تنتج من الهواء بروتينا غذائيا

30 مايو 2024