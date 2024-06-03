903 مليارات دولار تدفقات رأسمالية متوقعة للأسواق الناشئة في 2024

يتوقع أن يرتفع صافي التدفقات الرأسمالية للاقتصادات النامية الكبرى بنحو الثلث خلال 2024 لتبلغ 903 مليارات دولار لكن الأمر يتوقف على معدل النمو العالمي.

وبحسب تقرير لمعهد التمويل الدولي يغطي 25 سوقا ناشئة، إن معدل الزيادة الصافية من المتوقع أن يبلغ 32 % بفضل الانتعاش القوي في الاستثمار الأجنبي المباشر والأموال الموجهة إلى محافظ الأسهم.

وأضاف التقرير الصادر نهاية مايو الماضي، أن سيناريو "الهبوط السلس" يرسم صورة إيجابية لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة رغم توقعات بأن يصل معدل النمو العالمي خلال 2024 إلى 3.1 % وهو أقل من متوسط يبلغ ​​3.8 % خلال الفترة من 2000 إلى 2019.

وجاء في التقرير أن "التجارة العالمية أظهرت أيضا علامات على انتعاش متواضع في الأشهر القليلة الماضية، مدفوعة بارتفاع حجم التجارة في الأسواق الناشئة"، والتدفقات الرأسمالية من مكونات ميزان المدفوعات في أغلب البلدان، إلى جانب الحساب الجاري والتغير في الاحتياطيات. وتعكس في الغالب بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك الاستثمارات في الأسهم والسندات.