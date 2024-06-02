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  • طرح 48 ألف تذكرة لمباراة السعودية وباكستان بأسعار تصل إلى 55 ريالا

طرح 48 ألف تذكرة لمباراة السعودية وباكستان بأسعار تصل إلى 55 ريالا

طرح 48 ألف تذكرة لمباراة السعودية وباكستان بأسعار تصل إلى 55 ريالا
إبراهيم بن محمد من الرياض
  • الأحد 2 يونيو 2024 10:00 مساء
  • حدثت فى الأحد 2 يونيو 2024 10:19 مساء

طرح الاتحاد الباكستاني لكرة القدم تذاكر مواجهة المنتخبين السعودي والباكستاني ضمن مباريات الجولة الخامسة في تصفيات الدور الثاني المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، حيث تبدأ قيمتها من 10 إلى 55 ريالا سعوديا.
وتقام المواجهة الخميس المقبل على أرض استاد جناح الرياضي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد الذي تتسع مدرجاته لـ48 ألف متفرج، حيث ستكون أول مباراة للمنتخب السعودي على الأراضي والملاعب الباكستانية.
وتضمنت التذاكر 8 فئات الأقل بـ750 روبية، فيما بلغت قيمة الفئة الثانية 1500 روبية، والأخيرة 4000 روبية، وذلك على موقع bookme.pk الباكستاني على الإنترنت.

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