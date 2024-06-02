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  • «إم.إس.سي.آي» تعتزم تنفيذ تغييرات في المؤشرات نتيجة الطرح الكبير لأرامكو

«إم.إس.سي.آي» تعتزم تنفيذ تغييرات في المؤشرات نتيجة الطرح الكبير لأرامكو

«إم.إس.سي.آي» تعتزم تنفيذ تغييرات في المؤشرات نتيجة الطرح الكبير لأرامكو
"رويترز"
رويترز
  • الأحد 2 يونيو 2024 9:45 مساء
  • حدثت فى الأحد 2 يونيو 2024 10:16 مساء

أعلنت شركة "إم.إس.سي.آي" اليوم أنها تعتزم تنفيذ تغييرات في مؤشراتها نتيجة الحجم الكبير للطرح الثانوي لأرامكو.
ومن المتوقع أن يكون الطرح الثانوي لـ "أرامكو السعودية" أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، ثاني أكبر طرح في تاريخ السوق السعودية بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، ويرفع الطرح الثانوي لأرامكو حصيلة أضخم 10 طروحات في السوق إلى 224.7 مليار ريال.

وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للطرح الثانوي الخاص بشركة أرامكو لشريحة المؤسسات اليوم الأحد الساعة 9 صباحا، في حين تنتهي الخميس 6 يونيو الجاري، أما اكتتاب الأفراد فيبدأ غدا الإثنين 3 يونيو، على أن يستمر لمدة 3 أيام.

وكانت الحكومة السعودية قد قررت بيع 0.64 % من حصتها في "أرامكو" التي تمثل 1.545 مليار سهم، بقيمة تراوح مابين 41.25 و44.8 مليار ريال، وذلك من خلال النطاق السعري المحدد بين 26.7 و29 ريالا للسهم الواحد.

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