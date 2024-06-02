600 ألف دولار جوائز بطولة العالم للبلياردو بمشاركة 128 لاعبا من 45 دولة

تنطلق غدا منافسات بطولة العالم للبلياردو (9 كرات)، في نسختها الأولى في السعودية بمجموع جوائز قياسية تبلغ 600 ألف دولار يتنافس عليها 128 لاعبا يمثلون 45 دولة حول العالم، منهم أفضل 100 لاعب من جولة البلياردو العالمية.

وسيخوض النجوم المشاركون 223 مباراة على 16 طاولة في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة، حيث يبرز من المشاركين في هذه البطولة من الأسماء بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز، وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خمس مرات، وبطل العالم 2022 شين فان بويننج، وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر، إلى جانب 13 لاعبا من السعودية.

وسيتم بث الحدث عبر الشاشات في كثير من القنوات العالمية، والمنصات، فضلا عن وجود إعلامي دولي وإقليمي ومحلي موسع، حيث تجسد استضافة بطولة العالم للبلياردو ثقة العالم بقدرة السعودية على احتضان أكبر الأحداث الرياضية في مختلف الألعاب، الأمر الذي أكد أنها وجهة مفضلة للرياضيين والجماهير، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030 من خلال صناعة الرياضة والإسهام في نمو الاقتصاد، وبناء مجتمع رياضي حيوي وأبطال متميزين.