عملة واحدة وشاحن واحد .. كيف تغيرت حياة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي؟

تغيرت حياة المستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي، حيث تستخدم اليوم 20 من دوله الـ27، اليورو بوصفه العملة القانونية الوحيدة لديها، فيما ستدخل ثورة أخرى للهواتف حيز التنفيذ وتفرض نوعا واحدا من أجهزة الشحن لجميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة للدول.

قبل عقدين من الزمن، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في التخلص من عملاتها الوطنية لتبني اليورو، وأصبح استخدام عملات المارك الألماني والفرنك والليرة الإيطالية والبيسيتا ذكريات قديمة.

ومع توجه الأوروبيين إلى صناديق الاقتراع في الـ9 من يونيو الجاري، لإجراء انتخابات البرلمان على مستوى الاتحاد الأوروبي، تتجلى كيف تغيرت كتلة حياة المستهلكين.

ويمكن الآن إجراء تحويلات مالية دون رسوم بين دول منطقة اليورو، في حين لم يعد المسافرون بحاجة إلى القلق بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية. حتى أن اليورو اكتسب قبولا في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، التي كان مواطنوها يخشون في البداية أن تؤدي العملة إلى ارتفاع الأسعار.

أطلق الألمان على اليورو لقب teuro، وهو تلاعب بالكلمات التي تجمع بين "يورو" والكلمة الألمانية التي تعني "رخيص"، teuer

ووضعت أزمة الديون التي ضربت اليونان ودول منطقة اليورو الأخرى في العقد الأول من القرن الـ21 العملة أمام أكبر اختبار لها، لكن الدول أطلقت تدابير دعم مالي لمساعدة جيرانها ودرء المخاوف من انهيار الاتحاد النقدي.

ولا يبدو أن الأوروبيين يفتقدون عملاتهم القديمة: فقد أظهر استطلاع أجرته المفوضية الأوروبية في أواخر عام 2023 أن 79% من الأشخاص الذين يعيشون في منطقة اليورو يعتقدون أن اليورو أمر جيد بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

كان إنهاء رسوم التجوال عبر الاتحاد الأوروبي في 2017 بمنزلة تغيير في حياة سكان الكتلة. لم يعد يتعين على الناس القلق بشأن ارتفاع فواتير الهاتف الباهظة عند عبور الحدود. احتفظ كيفن إيون، وهو فرنسي يعمل في شركة ناشئة مقرها هولندا، برقم هاتفه الفرنسي بعد انتقاله، ما وفر عليه عناء الحصول على بطاقة SIM محلية. قال إيون: "إنه يجعل الحياة أسهل". "إنه توفير كبير للوقت".

ثورة أخرى للهواتف هي قاعدة ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام وتفرض نوعا واحدا من أجهزة الشحن لجميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة. وسيتعين على جميع الشركات المصنعة التي تبيع منتجاتها في الكتلة استخدام منفذ USB-C على الهواتف والأجهزة اللوحية ومكبرات الصوت وغيرها من التقنيات المحمولة. وتستخدم معظم الأجهزة هذه الكابلات بالفعل، لكن شركة Apple كانت مترددة بعض الشيء.

وقالت الشركة في 2021: إن مثل هذا التنظيم "يخنق الابتكار"، ولكن بحلول سبتمبر من العام الماضي بدأت في شحن الهواتف بالميناء الجديد.

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لحماية حقوق المسافرين جوا، حيث يجب على شركات الطيران تعويض الركاب بما يراوح بين 250 و600 يورو (270 و650 دولارا) في حالة التأخير الطويل أو إلغاء الرحلة. كما يتعين على الشركات توفير المشروبات والوجبات والإقامة، إذا لزم الأمر. ومع ذلك، يمكن لشركات الطيران أن تشير إلى "ظروف استثنائية" لتجنب تعويض الركاب، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات قانونية.

منذ 2018، تجبر اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي مواقع الويب على طلب الموافقة قبل تثبيت "ملفات تعريف الارتباط" - وهي البرامج التي تتتبع نشاط الإنترنت من أجل إنشاء إعلانات مستهدفة. وبدلا من ذلك، يتعين على الأشخاص الآن التعامل مع النوافذ المنبثقة التي تطلب منهم الموافقة.

وقالت مارتا ريبوني، وهي إيطالية ( 27 عاما): "الأمر مزعج في بعض الأحيان. وفي أحيان أخرى، لا أهتم". "يعتمد الأمر على مقدار الوقت المتاح لي."