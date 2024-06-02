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"معهد القادة" يوقع 5 اتفاقيات مع شركتين وأندية الهلال والاتفاق والرائد

"معهد القادة" يوقع 5 اتفاقيات مع شركتين وأندية الهلال والاتفاق والرائد
الرياض: واس
  • الأحد 2 يونيو 2024 8:00 مساء
  • حدثت فى الأحد 2 يونيو 2024 9:21 مساء

وقع معهد إعداد القادة اليوم 5 اتفاقيات مع كل من شركة السعودية للجولف، وشركة رياضة المحركات السعودية، وشركات أندية الاتفاق والهلال والرائد الاستثمارية، وذلك بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث ضمن "مسار واعد".
ويأتي توقيع الاتفاقيات، بهدف تدريب الكوادر الوطنية وتمكينها وتأهيلها، من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديميات المتخصصة في برامج التدريب الفني والمهني، حيث قالت الدكتورة مزنة المرزوقي مدير معهد إعداد القادة: إن الاتفاقيات تعمل على تلبية متطلبات سوق العمل السعودي، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في قطاع الرياضة، بوصفه من القطاعات الإستراتيجية الواعدة في السعودية.
وأضافت: "يركز البرنامج على تقديم البرامج التدريبية التي تدعم مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الواعدة، والإسهام في مطابقة متطلبات السوق الرياضي مع مؤهلات الكوادر الوطنية ومهاراتها. ويقوم البرنامج على توفير التدريب على رأس العمل، من خلال ابتعاث يبدأ بالتوظيف في التخصصات الفنية والمهنية، إضافة إلى توفير برامج تدريبية غير متوفرة في السعودية للمستجدين، أو من ذوي الخبرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرياضية".
يشار إلى أن معهد إعداد القادة قد نظّم في وقت سابق ورشة عمل، تضمنت التعريف بمسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه، في إطار جهود العمل المشترك مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والجهات ذات العلاقة، لتحقيق التوجهات الإستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية الوطنية.

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