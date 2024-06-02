صادرات الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تتجاوز 6 مليارات ريال في 2023

تفوقت صادرات الخدمات السعودية عام 2023 مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40% عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال بحسب البيانات الأولية.

يعدّ قطاع صادرات الخدمات أحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية، وتوظف هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" جهودها وإمكانيتها لدعمه وتمكينه عبر توفير سبل ميسرة تعزز من وصول الخدمات السعودية لأسواق جديدة والتوسع بها لتحقيق المستهدفات الوطنية ورفع نسبة الصادرات غير النفطية.

وكان الارتفاع مدعوما بانتعاش قطاع السفر الذي ارتفع بنسبة 43% الذي يشكل 74% من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال، ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليارات ريال.

ويقصد بصادرات الخدمات، قيمـة الخدمات المتبادلة بين المقيمين وغير المقيمين في اقتصاد ما، بما في ذلك الخدمات المقدمة لعملاء من خارج الاقتصاد المقدم للخدمة، من خلال 4 آليات حسب تعريف منظمة التجارة العالمية، وهي التجارة عبر الحدود مثل تقديم خدمات استشارية لشركة خارج السعودية أو الخدمات التي يستهلكها الزوار في دولة أجنبية مثل دور السينما والأماكن الترفيهية، والوجود التجاري خارج السعودية، مثل افتتاح فرع لمحال تجارية خارج السعودية، وتنقل الأشخاص الطبيعيين مثل الأفراد السعوديين العاملين في الدول الأخرى.

وتعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي سوقا كبيرًة تحقق نموا ملحوظا، حيث تجاوز حجم سوق تقنية المعلومات 91 مليار ريال في 2022، وشكلت الزيادة في عدد الشركات الريادية الرقمية 13% فيما تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية 28% لذلك تسعى "الصادرات السعودية" لتشجيع الشركات السعودية في قطاع الخدمات التقنية للنفاذ للأسواق الدولية، حيث أطلقت في 2023 علامة "تقنية سعودية" كعلامة فرعية منبثقة من "صناعة سعودية" ضمن إطار برنامج "صنع في السعودية" بهدف دعم المنتجات والشركات التقنية الوطنية على توسيع نطاق وصولها والترويج لها محليا وعالميا، وبلغ عدد الشركات التقنية الوطنية المسجلة أكثر من 54 شركة، ما يسهم في تعزيز مكانة الشركات والمنتجات التقنية السعودية، وزيادة نسبة صادرات المنتجات التقنية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إلى جانب إشراك القطاع الخاص من خلال منح العضوية لأكبر الشركات التقنية الوطنية.

إلى جانب ذلك، تسعى "الصادرات السعودية" لتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتطوير القطاع وتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات العاملة به، حيث أسهمت في تطوير مبادرة "BRIDGE” بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم الشركات التقنية متسارعة النمو للتوسع دوليا، وزيادة الصادرات التقنية. ومن أبرز أمثلة نجاح صادرات الخدمات السعودية في القطاع التقني دعم شركة "فوديكس" في دخول السوق الياباني، وتوقيع اتفاقية مع شركة "إنترالنك" لدعم نفاذ خدماتها لشرق آسيا، ما يعزز من صادرات الخدمات السعودية التقنية وينمّي القطاع التقني وجاهزيته للتوسع في أسواق وخطوط أعمال جديدة إقليميا وعالميا.

يذكر أن المنصة الذكية "مرسول" توسعت في الأسواق المصرية مسجلة أكثر من 3 ملايين عملية تثبيت لتطبيقها، مع شبكة متنوعة تضم أكثر من 2000 شريك وتاجر، وأكثر من 10 ملايين عملية تصفح شهريا للتطبيق، في حين توزع العملاء المستفيدون من خدمات مجموعة "ريناد المجد" لتقنية المعلومات المتخصصة بتقديم حلول التحول الرقمي والأمن السيبراني وإدارة البيانات بكفاءة عالية في 8 دول مختلفة.

هذا ودعمت شركة "نسيج" للتقنية نظام إدارة شؤون الطلاب فنيا بعدد من الجامعات العريقة في مصر ضمن جهودها الرامية إلى التوسع في الأسواق العالمية، التي ستنمي بدورها صادرات الخدمات السعودية.

كما استحوذت شركة "لبيه" للرعاية الطبية على تطبيق "نفس" الإماراتي في خطوة نحو توسيع قاعدة عملائها بالوصول لشريحة جديدة من المستفيدين، ويعد دعم قطاع صادرات الخدمات امتدادا لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها "الصادرات السعودية" لتحقيق النمو المستدام في صادرات السعودية غير النفطية، حيث توظف جميع إمكاناتها نحو تشجيع الخدمات والمنتجات السعودية، والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافدا للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف "الصادرات السعودية" ويترجم لرؤية 2030، ويلبي تطلعات القيادة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.