توقيع 4 اتفاقيات بين المنشآت السعودية والدولية وجذب 50 مستثمرا للشركات الناشئة

تخلل مشروع المنشآت الابتكارية الواعدة بالتوسع الدولي، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على مدار 18 شهرا، توقيع 4 اتفاقيات في مجالات مختلفة بين المنشآت المحلية ونظرائها الدوليين، وتمكنت 20 شركة محلية بعد زيارتها 4 دول مختلفة تضمنت الإمارات وأمريكا وسنغافورة ولندن من جذب اهتمام أكثر من 50 مستثمرا محتملا للشركات الناشئة، ما سينعكس إيجابا على توسع السوق المحلي ووصوله إلى العالمية.

وتضمن برنامج المشروع حضور المعارض وورش العمل والاجتماعات المتخصصة مع رواد الأعمال والشركات الناشئة، وزيارة أكبر المؤتمرات التقنية وحاضنات الأعمال الدولية، بهدف تسهيل وصول المنشآت المحلية إلى الأسواق العالمية للتوسع وزيادة الفرص الاستثمارية من خلال تمكين رواد الأعمال ودعمهم عن طريق ربطهم في المنظومة العالمية للابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى تحفيز المستثمرين الأجانب للاستثمار في المنشآت الوطنية، وتوعية المنشآت المحلية بالفرض الواعدة في مجال التوسع الدولي.

وخضعت الشركات المشاركة في البرنامج إلى جلسات تأهيلية مكثفة، تمكنوا من خلالها التعرف على الأساسيات في إنشاء الكيانات القانونية والتجارية، إلى جانب فهم منظومة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وأبرز إستراتيجيات التسويق وأدوات العلاقات العامة وأفضل الممارسات المتبعة في مجال المفاوضات وكيفية التخطيط المالي للتوسع وحساب التكاليف، وبحث الشراكات وفرص الاستثمار مع مختلف الدول، بعد إتاحة الفرصة لهم للقاء المسؤولين وتسهيل وصولهم إلى الجهات المانحة للفرص الاستثمارية.