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وزير الاتصالات يبحث الخطط الإستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية في نيوم

وزير الاتصالات يبحث الخطط الإستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية في نيوم
المصدر: "واس"
نيوم : واس
  • الأحد 2 يونيو 2024 6:30 مساء
  • حدثت فى الأحد 2 يونيو 2024 7:56 مساء

زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، نيوم -الوجهة المستقبلية الجديدة- ، للاطلاع على تقدم المشاريع والخطط الإستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية، بما في ذلك مشاريع الربط والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار عالميا.
واجتمع خلال جولته مع الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، وعدد من قادة المشاريع في نيوم، لمناقشة الخطط الإستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية، والبنية التحتية الرقمية، واستعراض الخطط الإستراتيجية لعدة مشاريع، كما تم مناقشة السيناريوهات والخطوات المستقبلية التي تسهم في خلق بيئة رقمية رائدة في المنطقة والعالم.
كما زار السواحه مركز التحكم، ومركز الابتكار، واطلع على الجهود المتميزة، ومساعيه في جذب الخبرات العالمية الرائدة والأبحاث التطبيقية لمشاريع البحث والتطوير الخاصة بالاستدامة وجودة الحياة واقتصاد المستقبل.
واطلع على مجالات الدعم التي من الممكن أن تقدمها المنظومة لهذه المشاريع ، موضحا أنها تمثل نقلة نوعية في مستقبل البشرية، ونموذجا عالميا، مؤكدا أن السعودية في ظل قيادتها الحكيمة تمضي نحو مستقبل زاهر بخطى متسارعة عبر مشاريع كبرى ذات طابع متفرد وحيوية، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات.
كما اجتمع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الداخلي والخارجي، وأشاد بدورهم المستقبلي في نمو الاقتصاد الرقمي والبحث والابتكار لتعزيز مكانة السعودية الريادية وبناء قدرات وطنية تنافس عالميا.

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