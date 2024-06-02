1.4 مليون يورو لكل لاعب ومبابي يوقع لريال مدريد

سيحصل كل لاعب من لاعبي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم على 1.4 مليون يورو بعد تحقيقهم دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني والليجا وفقا لصحيفة ماركا.

واستعاد ريال مدريد عرشه ليصبح أول نادي كرة قدم يتجاوز 5 مليارات يورو (5,097 مليون يورو) محتلا المركز الأول بين 32 ناديا أوروبيا.

وأنهى ريال مدريد الإسباني المتوج بطلا لأوروبا للمرة الـ15، موسما ناجحا آخر، بعد إحرازه بطولة إسبانيا أيضا الشهر الماضي، لكن احتفالات أنصاره ستستمر مع اقتراب موعد الإعلان عن صفقة انضمام الفرنسي كيليان مبابي مطلع الأسبوع المقبل على الأرجح، إلا أن إذاعة راديو (مونت كارلو) وصحيفة (ليكيب) الفرنسية، أكدتا أن العقد تم توقيعه بالفعل، ومن المتوقع إعلان انضمام اللاعب غدا الاثنين أو الثلاثاء.

وكان مبابي أكد رحيله عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده هذا الصيف، لكنه لم يكشف عن ناديه الجديد بعد.

ويحضر مبابي حاليا مع المنتخب الفرنسي، حيث يستعد لنهائيات كأس أمم أوروبا التي تقام في ألمانيا.

وقال اللاعب جود بلينجهام عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند الألماني 2 /0: "الشيءالوحيد الذي نفتقده في الوقت الحالي هو مهاجم صريح وفعال، في حال قدوم مبابي ستكون تلك فرصة عظيمة لنقلنا إلى مستوى آخر، أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

