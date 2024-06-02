طرح أرامكو الثانوي يرفع قيمة أكبر 10 طروحات في السعودية إلى 224.7 مليار ريال

من المتوقع أن يكون الطرح الثانوي لـ"أرامكو السعودية" أكبر شركة طاقة وكيميائيات متكاملة في العالم، ثاني أكبر طرح في تاريخ السوق السعودية.

قررت الحكومة السعودية بيع 0.64 % من حصتها في "أرامكو" التي تمثل 1.545 مليار سهم، بقيمة تراوح مابين 41.25 و44.8 مليار ريال، وذلك من خلال النطاق السعري المحدد بين 26.7 و29 ريالا للسهم الواحد.

بحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، فإن الطرح الثانوي لأرامكو يرفع حصيلة أضخم 10 طروحات في السوق إلى 224.7 مليار ريال.

يأتي في مقدمتها الطرح الأولي لشركة "أرامكو السعودية" التي بلغت 96 مليار ريال، "دون احتساب خيار الشراء"، الذي تم خلال عام 2019.

فيما يعد الطرح الثانوي لأرامكو في المرتبة الثانية، وبفارق الضعف تقريبا عن المرتبة الثالثة التي من نصيب طرح "البنك الأهلي السعودي" الذي جمع حينها 22.5 مليار ريال خلال عام 2014.

في المرتبة الرابعة جاء الطرح الثانوي لشركة الاتصالات "إس تي سي" الرائده في المجال الرقمي والاتصالات في المنطقة، والتي جمعت 11.62 مليار ريال خلال عام 2021، بعد ذلك جاء طرح مصرف الإنماء الذي تم خلال عام 2008 بقيمة 10.5 مليار ريال.

ويشمل الرصد جميع الطروحات - اكتتاب أولي وثانوي - التي تم طرحها للجمهور منذ 2003، والتي لا تشمل طروحات زيادة رأس المال.

في المرتبة السادسة يأتي طرح "إس تي سي" الأولي الذي تم خلال عام 2003 بقيمة 10.2 مليار ريال، تلاه طرح "معادن" خلال عام 2008 بقيمة 9.25 مليار، ثم "أمريكانا للمطاعم" الذ تم خلال 2022 بقيمة 6.8 مليار، إضافة إلى كيان السعودية وزين السعودية بقيمة 6.75 و6.3 مليار ريال التي تمت خلال عامي 2007 و2008 على التوالي.

وبدأت فترة عملية بناء سجل الأوامر للطرح الثانوي الخاص بشركة أرامكو لشريحة المؤسسات اليوم الأحد الساعة 9 صباحا، في حين تنتهي الخميس 6 يونيو الجاري، أما اكتتاب الأفراد فيبدأ غدا الاثنين 3 يونيو، على أن يستمر لمدة 3 أيام.