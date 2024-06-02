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بلومبرغ: تغطية اكتتاب "أرامكو" الثانوي بالكامل خلال ساعات

بلومبرغ: تغطية اكتتاب "أرامكو" الثانوي بالكامل خلال ساعات
«الاقتصادية» من الرياض
  • الأحد 2 يونيو 2024 1:30 مساء
  • حدثت فى الأحد 2 يونيو 2024 3:15 مساء

جذب الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" السعودية طلبات تجاوزت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار خلال ساعات من انطلاق الاكتتاب، أي بتغطية بلغت نسبتها 100 %، وفقا لـ "بلومبرغ".

وقررت الحكومة السعودية بيع 0.64% من حصتها في "أرامكو" والتي تمثل 1.545 مليار سهم، بقيمة تتراوح مابين 41.25 و44.8 مليار ريال، وذلك من خلال النطاق السعري المحدد بين 26.7 و29 ريال للسهم الواحد.

وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية التاريخية المتوافرة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة، فإن الطرح الثانوي لأرامكو يرفع حصيلة أضخم  10 طروحات في السوق إلى 224.7 مليار ريال.

 

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