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  • تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في بيشة تمهيدا لطرحهما في "تعدين"

تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في بيشة تمهيدا لطرحهما في "تعدين"

تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في بيشة تمهيدا لطرحهما في "تعدين"
الرياض : واس
  • الأحد 2 يونيو 2024 12:30 مساء
  • حدثت فى الأحد 2 يونيو 2024 12:49 مساء

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تخصيص مجمعين لخام الرمل والحصى في محافظة بيشة بمنطقة عسير، تمهيدا لطرحهما في منصة تعدين، وذلك في إطار سعيها إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن قرار التخصيص شمل مجمع خام الرمل شرق الخليج في محافظة بيشة والواقع على مساحة 8.54 كيلومتر مربع، ومجمع خام الرمل شمال الشقيقة في بيشة بمساحة 13.36 كيلومتر مربع.

وأكد أن وزارة الصناعة تهدف من خلال تخصيص المجمعات التعدينية، إلى زيادة تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين وجذب الشركات المتخصصة والمهتمة بالاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى المحافظة على المجمعات التعدينية وحمايتها من التجاوزات غير النظامية، وفقا لما نصت عليه لوائح نظام الاستثمار التعديني.

وتسعى الوزارة إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته، ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في السعودية التي تنتشر في 5300 موقع وتقدر بـ9.4 تريليون ريال.

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