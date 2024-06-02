تغطية الأفراد لاكتتاب "رسن" 12.8 مرة وتخصيص 3 أسهم حدا أدنى

شهدت عملية اكتتاب الأفراد لشركة رسن لتقنية المعلومات تغطية بلغت 12.8 مرة، وسيحصل كل مكتتب من الأفراد على 3 أسهم حدا أدنى، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 1.038 % بناء على نسـبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب الاكتتاب فيهـا.

وكان السعر النهائي للطرح قد تحدد سابقا عند 37 ريالا للسهم، وبناء على نتائج عملية اكتتاب المستثمرين الأفراد، سيتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 20.5 مليون سهم تمثل 90 % من إجمالي أسهم الطرح.