ارتفاع مبيعات "دل" لأول مرة منذ 2022

أعلنت شركة صناعة أجهزة الكمبيوتر الأمريكية دل تحقيق أول نمو لإيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي منذ عام 2022، لكن الزيادة لم تكن كافية لجذب المستثمرين الذين توقعوا نموا أكبر للمبيعات، خاصة في مجال خوادم الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تراجع سعر سهم دل بنحو 13% في التعاملات الرسمية قبل بدء التداول الرسمي اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن مبيعات دل زادت بنسبة 6.3% سنويا خلال الربع الأول من العام الحالي حتى 3 مارس الماضي إلى 22.2 مليار دولار، في حين كان متوسط تقديرات المحللين 21.6 مليار دولار.

وبلغت أرباح السهم بعد استبعاد بعض البنود 1.27 دولار للسهم مقابل 1.23 دولار للسهم وفقا لمتوسط تقديرات المحللين.

في الوقت نفسه ارتفعت إيرادات دل من مبيعات أجهزة كمبيوتر الخادم المجهزة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف عن الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.7 مليار دولار بحسب جيف كلارك الرئيس التنفيذي للشركة.

وزادت الطلبيات على هذه الأجهزة بأكثر من 30% مقارنة بالربع السابق إلى 3.8 مليار دولار.

من ناحيته قالت إيفون ماكجيل المدير المالي لشركة دل "إن الشركة تتوقع استمرار زخم الطلب على الخوادم نتيجة ازدهار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي".

ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2025 لتراوح بين 93.5 و97.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 8% تقريبا عن العام المالي الماضي، وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين ويبلغ 7% تقريبا. كما تتوقع الشركة أرباحا بمعدل 7.65 دولار للسهم مقابل 7.7 دولار للسهم، وفقا لتوقعات المحللين.