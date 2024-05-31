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بلاكستون توافق على شراء إنفوكوم كورب اليابانية بـ 1.66 مليار دولار

بلاكستون توافق على شراء إنفوكوم كورب اليابانية بـ 1.66 مليار دولار
نيويورك - الألمانية
  • الجمعة 31 مايو 2024 3:00 مساء
  • حدثت فى الجمعة 31 مايو 2024 2:58 مساء

قالت مصادر مطلعة إن شركة الاستثمار الأمريكية بلاكستون وافقت على شراء شركة التجارة الإلكترونية اليابانية أنفوكوم كورب.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن  بلاكستون وهي أكبر شركة لإدارة الأصول البديلة في العالم ظهرت كمشتر لحصة قدرها 55.1 % من أسهم شركة إنفوكوم المملوكة لشركة تيجين ليمتد اليابانية المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وقدمت شركة بلاكستون عرضا لشراء الحصة مقابل نحو 260 مليار ين (1.66 مليار دولار). وذكرت المصادر أن بلاكستون قد تستحوذ فيما بعد على كامل أسهم إنفوكوم من خلال عرض استحواذ ونقل  الأسهم.

وأضافت المصادر أنه تم اختيار بلاكستون كمشتر بعد أن تفوقت على الشركات المنافسة، ومنها سوني ميوزيك إنترتينمنت وصندوق الاستثمار الياباني إنتجرال كورب  وكيه.كيه.آر أند كو.

وارتفع سعر سهم شركة انفوكوم خلال العام الحالي بنسبة 96% لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 1.8مليار دولار.

يذكر أن قيمة الأصول التي تديرها  بلاكستون المسجلة في نيويورك بلغت في نهاية العام الماضي نحو 1.1 تريليون دولار.
 
من ناحيتها تحاول شركة تيجين التي ارتفع سعر سهمها بنحو 24% منذ فبراير الماضي التخلص من أنشطتها غير الأساسية.

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