الأسهم الأوروبية تنتعش وسط تراجع عوائد السندات الحكومية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس، إذ تدعمت بعض الشيء بانخفاض عوائد السندات الحكومية، فيما يترقب المستثمرون صدور بيانات من دول مختلفة في الأيام القليلة المقبلة قد تقدم مزيدا من المؤشرات على موقف بنوك مركزية كبرى بشأن تيسير السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.6 % بعد تراجعه في الجلستين السابقتين، لكنه يحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وتراجعت عوائد السندات الحكومية في المنطقة، مع وصول العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى 2.654 %، إلا أنه استقر بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر بعد الارتفاع في الجلسة السابقة.

وتتوقع الأسواق حاليا أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بنحو 35 نقطة أساس خلال العام الجاري، بينما تتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي أول خفض له الأسبوع المقبل الأسبوع المقبل.

وقاد قطاع العقارات المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بقفزة 1.9 %، في حين ارتفع مؤشر شركات الاتصالات 1.6 %.

ورغم مكاسب المؤشر الرئيسي، انخفضت أسهم التكنولوجيا 0.7 % مع تراجع سهم شركة البرمجيات الألمانية إس.أيه.بي بنحو 4.1 %.

وقفز سهم أوتو تريدر في بريطانيا إلى قمة المؤشر ستوكس 600 إذ ارتفع 12.9 % إلى مستوى غير مسبوق بعدما أعلنت شركة بيع السيارات بالتجزئة زيادة في أرباح التشغيل السنوية.