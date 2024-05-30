1.09 مليار ريال تمويل صندوق التنمية الوطني للألعاب والرياضات الإلكترونية

اعتمد صندوق التنمية الوطني برنامجا لتمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بميزانية قدرها 300 مليون ريال عام 2022، وبنهاية عام 2023 تمت زيادة ميزانية البرنامج إلى 1.09 مليار ريال، وذلك بهدف تقديم منتج الدين عبر بنك التنمية الاجتماعية ومنتجات تمويل الملكية ومسرعات الأعمال بالشراكة مع المؤسسات المالية في القطاع الخاص، حيث تسهم مباشرة في توفير منظومة اقتصادية متكاملة عبر التمكين والدعم المالي لإيجاد بيئة محفزة لاستقطاب المواهب الوطنية، وتأسيس تجارب واعدة، واستهداف المشاريع النوعية في مجالات تطوير وإنتاج الألعاب الإلكترونية، إضافة إلى دعم الأندية الرياضية في المنافسات الدولية التي تعزز حضور قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة والعالم.

وقطعت المملكة خطوات متسارعة لتحقيق هدفها لتكون مركزا عالميا لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، إذ يشهد القطاع نهضة كبيرة وسط زخم من الاستثمارات والمبادرات المبتكرة والتحالفات مع المنظمات العالمية ذات الصلة، والاهتمام الكبير من القيادة السعودية، ما ساعد على ترسيخ مكانة المملكة كلاعب بارز في صناعة الرياضات الإلكترونية العالمية عبر تطوير البنية التحتية، والاستثمار في المواهب المحلية، والترويج لإنشاء محتوى الألعاب، بأكثر الطرق ابتكارا.

يذكر أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، التي تعتزم المملكة تنفيذها حيث تقوم بإطلاقها وإدارتها بنحو 20 جهة حكومية وخاصة، من إطلاق حاضنات أعمال، واستضافة فعاليات كبرى للألعاب والرياضات الإلكترونية، وتأسيس أكاديميات تعليمية، وتطوير اللوائح التنظيمية.

وتستهدف الاستراتيجية مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 مليار ريال بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفير فرص عمل جديدة تصل لأكثر من 39 ألف فرصة عمل في التطوير والنشر والبنية التحتية والمهن الأخرى، والوصول إلى أفضل ثلاث دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية.

وأوردت نشرة "خُطى" الشهرية التي تصدر عن منظومة التنمية، أن سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة تشهد نموا سريعا، إذ بلغ حجمه 3.75 مليار ريال عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات ريال بحلول عام 2026.

ويمثل قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية سوقا معتبرة بحجم إيرادات مؤثر في حركة التجارة والاستهلاك في السوق السعودية، إذ يبلغ حجم سوق الألعاب الإلكترونية في المملكة 3.75 مليار ريال.

ويتعامل بنك التنمية الاجتماعية مع عدة طلبات تمويل تغطي 60 % من الميزانية المعتمدة من صندوق التنمية الوطني، لبرنامج تمويل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث تعاون البنك والاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية على استحداث وتقديم كثير من الحلول في هذا المجال الاقتصادي المهم.