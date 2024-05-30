أنت هنا

  • الأسواق
  • المستثمرون يتحولون إلى باعة للأسهم اليابانية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

المستثمرون يتحولون إلى باعة للأسهم اليابانية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

المستثمرون يتحولون إلى باعة للأسهم اليابانية مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية
نيويورك: رويترز
  • الخميس 30 مايو 2024 4:00 مساء
  • حدثت فى الخميس 30 مايو 2024 5:14 مساء

تحول المستثمرون الأجانب إلى بائعين أساسيين للأسهم اليابانية في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، حيث أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية - وسط توقعات بأن التضخم المستمر قد يؤجل تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي - إلى تراجع المعنويات.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين غير الأصليين قاموا بتفريغ 113.9 مليار ين (725.9 مليون دولار) من الأسهم النقدية، بينما حصلوا على 84.5 مليار ين في عقود المشتقات خلال الأسبوع.

واصلت سوق الأسهم اليابانية تراجعها هذا الأسبوع، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.5%، متأثرا بالانخفاضات في وول ستريت وارتفاع عوائد السندات العالمية التي أضعفت معنويات السوق.

كما أصبح المستثمرون الأجانب بائعين أساسيين في سوق السندات، حيث قاموا بتفريغ 2.48 تريليون ين من السندات اليابانية. وشمل ذلك 789 مليار ين من السندات طويلة الأجل و1.69 تريليون ين من السندات قصيرة الأجل.

ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى له منذ 13 عاما تقريبا هذا الأسبوع، مدفوعا بالتعليقات المتشددة الأخيرة من مسؤولي البنك المركزي وسط ضعف الين وزيادة التوقعات بتشديد السياسة.

ويتوقع المحللون أن سوق السندات اليابانية ستواجه ضغوطا من التحديات مثل السياسة النقدية المتشددة المحتملة، وتقلب الين، وارتفاع التضخم.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

تراجع غير متوقع لمبيعات المساكن المؤجلة في الولايات المتحدة بتأثير أسعار الفائدة

30 مايو 2024
الأسواق

أرامكو السعودية تطرح 1.545 مليار سهم طرحا عاما ثانويا

30 مايو 2024
الأسواق

الأسهم الأوروبية تنتعش وسط تراجع عوائد السندات الحكومية

30 مايو 2024
الأسواق

مستشار الرئيس الأمريكي يواجه أزمة دولية في تقديم عشاء لمسؤول صيني

30 مايو 2024
الأسواق

عملاقة الأزياء السريعة شي إن تستعد للإكتتاب العام وسط إيرادات بـ 30 مليار دولار

30 مايو 2024
الأسواق

ارتفاع معظم البورصات الخليجية ومؤشر أبوظبي يتعافى من خسائر 8 جلسات

30 مايو 2024