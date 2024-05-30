"روشن" تطلق مبادرة تجديد المنظر الجمالي لممشى واجهة جدة البحرية

أعلنت مجموعة "روشن"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن مشروع تجديد المنظر الجمالي لممشى "الواجهة البحرية" في جدة، والتي تستقبل 55 مليون زائر سنويا.

وتأتي هذه المبادرة تحت عنوان نجدد خطواتك ونلونها، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المبدعين وتحسين المشهد العام. وسيصبح ممشى الواجهة لوحة فنية بديعة بأيادي الفنانين السعوديين الذين ابتكروا تصميما جديدا يحتفي بسمات مدينة جدة والعناصر المميزة التي تمثل أعمال مجموعة روشن.

ويبلغ طول الممشى 3200 متر وعرضه 5 أمتار وتصل مساحته الإجمالية إلى 16 ألف متر مربع، ويعمل على تنفيذ التصميم الجديد للممشى 200 متطوع من أهالي جدة نهاية مايو الحالي، كما سيتم الكشف عن الوجه الجديد للواجهة البحرية أمام الجمهور أوائل شهر يونيو القادم، وكانت روشن قد أطلقت خلال الأشهر القليلة الماضية مسابقة لتشجيع الفنانين السعوديين على تقديم تصاميمهم لـ " واجهة روشن البحرية"، ويندرج هذا التحول ضمن جهود "روشن" الحثيثة للارتقاء بجودة الحياة في مدينة جدة. وتوفر الواجهة عدة كيلومترات من الممرات المخصصة للمشي والجري ومسارات الدراجات.

بدورها قال الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة "روشن" غادة الرميان : إن الواجهة البحرية أصبحت واحدة من أشهر الأماكن السياحية في جدة، ونحن نحرص على أن تتماشى جهودنا في تحسين جودة الحياة للجميع مع التزامنا بدعم الفن والفنانين السعوديين"، مشيرة إلى هذه المبادرة ستُسهم في إبراز روح مدينة جدة وتقديم لوحة فنية خلابة تجسد جمال الفن السعودي، التي يُشارك في إنجازها مئات المتطوعين من أبناء عروس البحر الأحمر".

يذكر أن هذه المنطقة تم افتتاحها عام 2017، وأعيد تسميتها بـ "واجهة روشن البحرية" عام 2022، وكان هدف "روشن" من التسمية هو الإسهام في تحويل المنطقة إلى مكان يحتضن أهالي جدة ويثري حياتهم بالتجارب المميزة.