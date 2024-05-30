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  • "الطائرات المروحية" : نستهدف زيادة الأسطول إلى 65 طائرة بنهاية 2024

"الطائرات المروحية" : نستهدف زيادة الأسطول إلى 65 طائرة بنهاية 2024

"الطائرات المروحية" : نستهدف زيادة الأسطول إلى 65 طائرة بنهاية 2024
عبدالله الروقي من الرياض
  • الخميس 30 مايو 2024 12:15 مساء
  • حدثت فى الخميس 30 مايو 2024 1:16 مساء

تعتزم شركة الطائرات المروحية (THC) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، زيادة أسطول طائراتها المروحية بهدف توسيع خدماتها في القطاع السياحي والصحي والخدمات اللوجستية والرياضة.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس مصعب بن عفيف مدير إدارة أعلى للشؤون التجارية في الشركة، أن حجم أسطول الطائرات حاليا بلغ نحو 49 طائرة، وتستهدف الشركة رفع الأسطول إلى 65 طائرة مع نهاية 2024، ومضاعفة العدد في السنوات المقبلة.

وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها في المشاريع الكبرى في السعودية مثل نيوم والبحر الاحمر وأمالا والقدية، إضافة إلى بعض الجهات الحكومية منها وزارة الرياضة والاتحادات السعودية وهيئة الهلال الاحمر السعودي.

يذكر أن شركة الطائرات المروحية تأسست كجزء من إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتفعيل القطاعات الواعدة التي تدعم تحقيق أهداف رؤية 2030، وتضمن الوصول إلى عائدات تجارية على المدى الطويل، وبدأت أعمالها منذ منتصف 2019، لتصبح منذ ذلك الحين المشغل الأول لخدمات الطائرات المروحية التجارية في السعودية.

 

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