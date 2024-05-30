"نيكاي" يغلق عند أدنى مستوى في شهر بفعل ضغوط "وول ستريت" وعوائد السندات

أغلق مؤشر نيكاي الياباني منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، متأثرا بانخفاض مؤشرات وول ستريت بينما أضعف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية واليابانية المعنويات.

وتراجع نيكاي 1.3 % عند 38054 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 26 أبريل. وفي وقت سابق من الجلسة انخفض المؤشر 2.4 % إلى 37617 نقطة، وتراجع مؤشر توبكس 0.6 % إلى 2726 نقطة.

وتأثرت السوق بانخفاض أسهم أمريكا الليلة الماضية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها في 4 أسابيع وسط استمرار المخاوف بشأن توقيت ومدى التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة.

ووصل عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2011 عند 1.1 % إذ توقع المتعاملون رفع الفائدة مرة أخرى في اليابان في يوليو وظلوا قلقين بشأن الخفض التدريجي لمشتريات البنك المركزي من السندات، وكانت أسهم شركات التكنولوجيا التي يميل ارتفاع العائدات إلى التأثير فيها لأن ارتفاع الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، من بين أكبر المؤثرات التي أدت إلى تراجع المؤشر.

ومن بين الأسهم المرتبطة بالرقائق، هوى سهم أدفانتست 6.1 % ليصبح الأسوأ أداء اليوم من حيث النسبة المئوية. وانخفض سهم طوكيو إلكترون 2.5 %. وكبدت الشركتان العملاقتان مؤشر نيكاي 177 نقطة، وتراجع سهم سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 2.3 %، وخسر سهم فاست ريتيلينج مالكة علامة يونيكلو 2.1 % وفقد سهم تويوتا 1.8 %.