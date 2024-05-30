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  • إطلاق أول برنامج للألعاب الإلكترونية في السعودية بالشراكة بين "أبل" و "طويق"

إطلاق أول برنامج للألعاب الإلكترونية في السعودية بالشراكة بين "أبل" و "طويق"

إطلاق أول برنامج للألعاب الإلكترونية في السعودية بالشراكة بين "أبل" و "طويق"
من حفل تخريج الدفعة الثالثة لأكاديمية مطوري "أبل". "واس"
الرياض : واس
  • الخميس 30 مايو 2024 9:30 صباحا
  • حدثت فى الخميس 30 مايو 2024 11:16 صباحا

أطلقت أكاديمية طويق البرنامج التأسيسي للألعاب الإلكترونية، كأول برنامج للطلاب والطالبات بمقر الأكاديمية في الرياض، لتأهيل وتدريب القدرات الوطنية بأهم المهارات والخبرات اللازمة في المجالات المختلفة، وذلك بعد مرور 3 سنوات من النجاحات المتتالية التي حققتها الأكاديمية عبر تمكين 1400 مطورة منذ إطلاق الأكاديمية في 2021.

وأفاد فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية خلال حفل تخريج الدفعة الثالثة لأكاديمية مطوري "أبل"، بأن الاهتمام بقطاع الألعاب الإلكترونية وتدريب الكوادر الوطنية على صناعتها وتطويرها يأتي تأكيدا لما يحظى به هذا القطاع من تنافسية عالمية في شتى دول العالم، إضافة إلى النمو المتزايد في حجم سوق القطاع الترفيهي والتقني.

يذكر أن أكاديمية مطوري أبل تم إطلاقها بالشراكة التي تمت بين أكاديمية طويق وشركة أبل، كأول أكاديمية للعملاق الأمريكي المتخصص بالتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على إثر الشراكة التي أسستها زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى المقر الرئيس لشركة آبل في سان فرانسيسكو خلال زيارته لأمريكا في 2018 التي نتج عنها عديدا من المبادرات النوعية.

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