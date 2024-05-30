"ميار" تعتزم إصدار صكوك مقومة بالريال ضمن برنامج حجمه 500 مليون

أعلنت شركة ميار القابضة المدرجة في السوق الموازية "نمو" والمتخصصة في إدارة الشركات التابعة للشركات القابضة، امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات، عزمها إصدار صكوك قابلة للتحول مقومة بالريال عبر برنامج حجمه 500 مليون لمدة 24 شهرا.

وأوضحت في بيان على تداول، أن الطرح سيكون بهدف تمويل رأس المال العامل والتوسعات الرأسمالية للشركة، مشيرة إلى أنها قامت بتعيين شركة آفاق المالية المستشار المالي الحصري، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.

وأضافت أن الطرح سيكون على إصدارات عدة، وأن تحديدها سيكون في وقت لاحق بناء على ظروف السوق في ذلك الحين وقابلة للتحول، مبينة أن الطرح مشروط بموافقة هيئة السوق المالية على طلبها تسجيل وطرح برنامج الصكوك كعملية طرح عام وفق شروط البرنامج.