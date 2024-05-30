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وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "فيليبس" توطين الصناعة في السعودية

وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "فيليبس" توطين الصناعة في السعودية
المصدر: حساب وزير الصناعة والثروة المعدنية على x.
وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "فيليبس" توطين الصناعة في السعودية
أمستردام :واس
  • الخميس 30 مايو 2024 1:45 صباحا
  • حدثت فى الخميس 30 مايو 2024 1:58 صباحا

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف شركة فيليبس للأجهزة الطبية في مدينة آيندهوفن الهولندية، والتقى إدوين بالفاست عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الأسواق الدولية في الشركة، حيث تم بحث تعزيز التعاون في مجال تصنيع الأجهزة الطبية، وتوطين هذه الصناعة الحيوية في السعودية.
وشملت زيارة الخريف عددا من أبرز الشركات الصناعية الهولندية، وعقد اجتماعات مع قادتها لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات بين المملكة وهولندا، في مختلف الأنشطة الصناعية.
كما زار وزير الصناعة والثروة المعدنية شركة فريزلاند كامبينا، الرائدة في مجال منتجات الألبان ومكوناتها، حيث ناقش مع الدكتور مارشيل جورسلينك، المدير العام للإدارة العامة للبحث والتطوير والموظفين في الشركة، إمكانية إنشاء مركز للبحث والتطوير في المملكة؛ بهدف تحسين جودة الإنتاج المحلي ومعالجة الغذاء.
وناقش الخريف خلال زيارته لشركة أبفيلد، مع الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد هينز، تبادل الخبرات في مجال المنتجات الاستهلاكية وصناعة الأغذية النباتية، والمساهمة في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
يذكر أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى هولندا، تأتي في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، ودفع مسارات النمو بين البلدين في عددٍ من الصناعات الواعدة؛ واستقطاب الاستثمارات النوعية، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الهولندية والأوروبية.

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