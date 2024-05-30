بورصة نيويورك تعتزم تطوير قطاع العملات الرقمية

أعلنت بورصة نيويورك للأوراق المالية التابعة لمجموعة إنتركونتنينتال إكستشينج (آي.سي.إي) تعاونها مع شركة كوين ديكس إندكسيس لمؤشرات العملات الرقمية بهدف إطلاق خيارات مؤشر التسوية النقدية لمتابعة مؤشر كوين ديسك للعملة الرقمية المشفرة الأكبر بتكوين.

وتعتزم آي.سي.إي ونيويورك للأوراق المالية العمل مع كوين ديسك إندكسيس والمؤسسات الرسمية ذات الصلة لتطوير عروض منتجات محددة في قطاع العملات الرقمية المشفرة.

وقال جون هيريك مدير المنتجات في بورصة نيويورك للأوراق المالية: "مع موافقة المؤسسات الرسمية ستتيح عقود الخيارات تلك للمستثمرين الحصول على سيولة نقدية وأداة شفافة لإدارة المخاطر".

يذكر أن شركة كوين ديسك إنديكسيس وهي فرع لشركة بوليش، تقدم مؤشرات تدعم بعض أكبر العملات الرقمية في العالم.