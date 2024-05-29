"لوسيد" توقع اتفاقية مع "EVIQ" لتوفير بنية متطورة لشحن السيارات الكهربائية في السعودية

أعلنت مجموعة "لوسِد جروب" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز LCID)، الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الأكثر تطوراً في العالم والتي تمثلها في المملكة العربية السعودية شركة لوسِد، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ) لتوفير بنية تحتية متطورة للشحن عالي السرعة بما يدعم تبني السيارات الكهربائية في المملكة.

تعكس مذكرة التفاهم التوافق الاستراتيجي بين لوسِد وEVIQ للتعاون وتبادل الخبرات لتطوير وتحسين البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في المملكة، والمساهمة في زيادة تبني هذه المركبات على المستوى المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد للابتكار والتطوير في تقنيات المركبات الكهربائية.

تعد Lucid Air من أسرع السيارات الكهربائية شحناً في السوق اليوم، وتلتزم لوسِد بتوفير تجربة مُلكية عالية المستوى وموسعة مما يساهم في تسهيل شراء وامتلاك السيارات الكهربائية الأفضل في العالم أكثر من أي وقت مضى. وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون لوسِد مع EVIQ لتوفير إمكانات الشحن العام عالي السرعة لعملاء لوسِد من خلال محطات EVIQ في المملكة.

وبهذه المناسبة، قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسِد في الشرق الأوسط: "يشكّل التعاون بين لوسِد و EVIQ نقلة نوعية في معالجة واحدة من أبرز التحديات التي تحول دون انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع – وهي سهولة الوصول إلى محطات الشحن الموثوقة. وتتميز هذه الشراكة في الربط بين خبرة لوسِد في تصميم السيارات الكهربائية وتصنيعها ودعمها لقطاع التنقل المستدام مع خبرة EVIQ الواسعة في تطوير وتشغيل شبكات الشحن العامة بما في ذلك محطات الشحن السريع، مما يساهم في دفع عجلة الابتكار وتسريع وتير انتشار المركبات الكهربائية في المملكة".

ومن جانبه، قال محمد قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ: "نسعى إلى توفير بنية تحتية وتقنية هي الأفضل من نوعها في المملكة لتمكين السائقين في السعودية من شراء واستخدام المركبات الكهربائية بكل ثقة. وتشكّل هذه الشراكة مع شركة لوسِد خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق هدفنا في إنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن السريع بحلول عام 2030، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030 في ما يخص تمكين وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة "