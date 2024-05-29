الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء يومي في 6 أسابيع

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، حيث تسببت مخاوف إزاء بقاء أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول في دفع عوائد السندات إلى الصعود، ولم تؤد أدلة حديثة على استمرار ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في المنطقة إلا إلى زيادة هذه المخاوف.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.1 % ملامسا أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع ومسجلا أكبر هبوط في يوم واحد منذ 16 أبريل.

وسجلت جميع البورصات الرئيسة في المنطقة تراجعا حادا، وتصدر المؤشر الفرنسي كاك 40 والمؤشر الإيطالي الخسائر بهبوط كل منهما 1.5 % تقريبا.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 6 أشهر، وصعدت أحدث معاملات عند 2.685 % بعد زيادة التضخم في ألمانيا إلى 2.8 % في مايو، وهي زيادة أكثر من المتوقع بقليل. وتعد السندات الألمانية هي السندات القياسية في القارة الأوروبية.

وأثرت في الأسواق العالمية مخاوف إزاء إبقاء البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، إذ لامست عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في 4 أسابيع، وهبطت أسهم وول ستريت أيضا.

وسجلت جميع القطاعات الرئيسة في المؤشر ستوكس 600 خسائر، وجاء قطاعا الموارد الأساسية والمرافق بين القطاعات الأسوأ أداء، إذ انخفض كل منهما نحو 2 %.