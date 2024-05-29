تصور سعودي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي

تقدمت السعودية بتصور لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي، وأثره على العنصر البشري، وذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد حاليا في البحرين.

وقال سلمان بن يوسف الدوسري وزير الإعلام السعودي: إن السعودية تقدمت بتصور لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي وأثره على العنصر البشري، مؤكدا الحرص على مواكبة التطور غير المسبوق الذي يشهده قطاع الإعلام في مجالاته المختلفة المرئي والمسموع والدعاية والنشر والإعلان الإلكتروني.

وأشار الدوسري إلى أن السعودية ومن خلال ترؤسها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بادرت بتقديم مشروع للتعاطي الفعال والإيجابي مع شركات الإعلام الدولية ومنصاتها، بما يسهم في المحافظة على حقوق الدول العربية ومصالحها، ويخلق مناخًا جاذبًا للصناعة.

وأوضح الدوسري أن الاجتماعات ناقشت سبل الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، والاستفادة من ثورة التكنولوجيا التي تشهدها وسائل الاتصال، إضافةً إلى أهم القضايا المتعلقة بدور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، وجهود الجامعة العربية في متابعة خطة التحرك العربي في الخارج، فضلاً عن الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.

وأعرب وزير الإعلام السعودي عن تطلعاته أن تسفر أعمال الاجتماع التي تناقش 18 بندا عن تطوير العمل العربي المشترك وتسريع وتيرة الإنتاج بما يتناسب وحجم التحديات التي تواجهها الدول العربية في جميع الملفات والمجالات.