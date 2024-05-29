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"الشورى" يطالب هيئة الطيران المدني بإنشاء مطارات حول مدينة الرياض

"الشورى" يطالب هيئة الطيران المدني بإنشاء مطارات حول مدينة الرياض
الرياض: واس
  • الاربعاء 29 مايو 2024 8:00 مساء
  • حدثت فى الخميس 30 مايو 2024 12:13 صباحا

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للطيران المدني بإنشاء مطارات ذات تكلفة منخفضة في بنائها وتشغيلها حول مدينة الرياض أو طرحها للقطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية.

كما دعا خلال جلسته التي عقدها اليوم، الهيئة بالعمل مع الناقلات الوطنية لزيادة الرحلات الداخلية وتنويع وجهاتها؛ لخدمة النقل والسياحة، مؤكدا أن على الهيئة تفعيل المستهدف السنوي للشحن الجوي بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

 وفي شؤون الإعلام دعا المجلس وكالة الأنباء السعودية إلى وضع خارطة طريق لرصد وقياس مدى انتشار الخبر السعودي لدى وسائل الإعلام الدولية المشتركة في خدماتها، وقياس رضا المستفيدين عن المحتوى والخدمات الإخبارية المقدمة.
 كما دعا إلى تطوير الترجمة الفورية لأخبار السعودية في نشراتها الإخبارية، وتطبيقاتها الذكية وعلى موقعها الإلكتروني باللغات المختلفة.
وبشأن المدن الصناعية ومناطق التقنية أصدر المجلس الشورى قراراً طالب فيه الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالعمل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لتخصيص وتطوير أراض صناعية جديدة في المدن الصناعية ذات الطلب العالي، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
 

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