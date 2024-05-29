«العمل الدولية» تتوقع انخفاضا طفيفا في معدل البطالة العالمي خلال 2024

قالت منظمة العمل الدولية اليوم إن من المتوقع تراجع معدل البطالة على مستوى العالم بشكل طفيف إلى 4.9 % هذا العام من 5 % في عام 2023 رغم استمرار التفاوت في أسواق العمل.

وقدرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في يناير أن معدل البطالة سيزيد إلى 5.2 % بسبب ارتفاعه في الاقتصادات المتقدمة.

وذكرت المنظمة أن السبب الرئيس للمراجعة هو انخفاض المعدل عن المتوقع في الصين والهند ودول ذات دخل مرتفع حتى الآن منذ بداية العام.

وأضافت المنظمة في تقرير أن من المتوقع استقرار اتجاه الهبوط الذي يتخذه المعدل في 2025 مع استمراره عند 4.9 %.

وجاء النمو الاقتصادي العالمي أقوى قليلا من المتوقع في الشهور الأولى من العام الجاري، ولا سيما في الولايات المتحدة، بينما ينخفض التضخم، ما يعطي الأسر متنفسا.

ورفع صندوق النقد الدولي في أبريل توقعاته للنمو العالمي في عام 2024 إلى 3.2 % من 3.1 % التي توقعها في يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن التوقعات الأمريكية.

وقالت منظمة العمل الدولية: "هذا الاستقرار في ظروف الاقتصاد الكلي يؤدي إلى نظرة مستقبلية مستقرة نسبيا لسوق العمل".

لكنها ذكرت أن الوضع على المدى المتوسط ​​لا يزال غير مؤكد بسبب تعديلات السياسة النقدية والمالية المتوقعة على مستوى العالم وتأخر تأثير سياسات تشديد الاقتصاد الكلي على سوق العمل.