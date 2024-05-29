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  • الرياض على موعد مع مواجهة الإعادة بين أوسيك وفيوري ديسمبر المقبل

الرياض على موعد مع مواجهة الإعادة بين أوسيك وفيوري ديسمبر المقبل

الرياض على موعد مع مواجهة الإعادة بين أوسيك وفيوري ديسمبر المقبل
الرياض : رويترز
  • الاربعاء 29 مايو 2024 2:00 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 29 مايو 2024 4:02 مساء

قال منظمون اليوم الأربعاء إن بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع أولكسندر أوسيك والبريطاني تايسون فيوري سيلتقيان في 21 ديسمبر في الرياض في إعادة لنزال جمع بينهما في وقت سابق هذا الشهر، وبالنقاط وبفارق ضئيل جدا فاز الملاكم الأوكراني أوسيك على البريطاني فيوري ليتوج بطلا للعالم لوزن الثقيل بلا منازع في نزال مثير أقيم في العاصمة السعودية في 19 مايو.

وواجه أوسيك، الذي بدا ضئيلا أمام ضخامة منافسه هجوما في منتصف النزال لكنه عاد بقوة بعد ذلك ليفقد فيوري توازنه قبل عودته مجددا للنزال قبل انتهاء العد، وأصبح أوسيك (37 عاما) أول ملاكم يحمل جميع الأحزمة والألقاب الأربعة الرئيسة لوزن الثقيل في آن واحد وأول بطل للعالم بلا منازع منذ نهاية حقبة لينوكس لويس في أبريل 2000.

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