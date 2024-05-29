محللون اقتصاديون: الضغوط التضخمية تجعل تخفيضات الفائدة متوقفة مؤقتا

تتلاشى الآمال بتخفيض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام بشكل مطرد، مع سلسلة من التصريحات الأخيرة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي تؤكد عزمهم على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة طالما كانت هناك حاجة للحد من التضخم المرتفع باستمرار.

ويقول محللون اقتصاديون لوكالة أسوشيتد برس "إن أحد الأسباب الرئيسة للتأخير في تخفيضات أسعار الفائدة هو ضغوط التضخم التي تعوق الاقتصاد مدفوعة إلى حد كبير بالقوى المتبقية من الوباء".

وعلى الرغم من أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يقولون إنهم يتوقعون أن يهدأ التضخم في نهاية المطاف، إلا أنهم أشاروا إلى أنهم على استعداد للانتظار مهما استغرق الأمر.

ومع ذلك فإن رغبة صناع السياسات في الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة عند أعلى مستوياتها منذ عقدين من الزمن ــ وبالتالي الإبقاء على تكاليف الرهن العقاري وقروض السيارات وغير ذلك من أشكال الاقتراض الاستهلاكي مرتفعة إلى حد مؤلم ــ تحمل في طياتها مخاطر خاصة.

وتتمثل مهمة "الاحتياطي الفيدرالي" في تحقيق التوازن بين الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي للسيطرة على التضخم لكن دون أن تكون مرتفعة إلى الحد الذي يؤدي إلى الإضرار بسوق العمل. وفي حين تظهر معظم التدابير أن النمو والتوظيف لا يزالان في صحة جيدة، فقد بدأت بعض مقاييس الاقتصاد في الكشف عن علامات الضعف. وكلما طال أمد إبقاء "الاحتياطي الفيدرالي" على سعر الفائدة مرتفعا، زاد خطر التسبب في الانكماش.

في الوقت نفسه، تظهر استطلاعات الرأي أن الإيجارات المرتفعة ومحال البقالة والبنزين تثير غضب الناخبين مع اشتداد الحملة الرئاسية، حيث سعى دونالد ترمب إلى إلقاء اللوم في ارتفاع الأسعار بشكل مباشر على الرئيس جو بايدن.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، سعر الفائدة القياسي بمقدار 5 نقاط مئوية من مارس 2022 حتى يونيو 2023 - وهي أسرع زيادة من نوعها في أربعة عقود - في محاولة لدفع التضخم إلى الانخفاض إلى هدفه البالغ 2%. وفقا للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، انخفض التضخم من 7.1% في يونيو 2022 إلى 2.7% في مارس.

ومع ذلك، أظهر المقياس نفسه أن الأسعار تسارعت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، ما أدى إلى تعطيل التباطؤ المطرد في العام الماضي. ويتوقع الاقتصاديون يوم الجمعة أن تعلن الحكومة أن هذا الإجراء ارتفع بنسبة 2.7% في أبريل مقارنة بالعام السابق.

ويشير مؤشر التضخم المنفصل الذي أعلنته الحكومة هذا الشهر إلى أن الأسعار تراجعت قليلاً في أبريل. لكن مع بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع المتداولون في وول ستريت الآن خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، في نوفمبر. وحتى هذا ليس بالأمر المؤكد، حيث قدر المستثمرون احتمالية الخفض في نوفمبر بنسبة 63%.

في الأسبوع الماضي، أصبح الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس أحدث المحللين الذين تخلوا عن خفض أسعار الفائدة في يوليو، ما أدى إلى تراجع توقعاتهم للتخفيض الأول من التخفيضين اللذين يتوقعانهما هذا العام إلى سبتمبر. وأصدرت شركة أكسفورد إيكونوميكس دعوة مماثلة الشهر الماضي. ويتوقع بنك أوف أمريكا خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، في ديسمبر. قبل بضعة أشهر فقط، توقع عديد من الاقتصاديين أول خفض لسعر الفائدة في مارس من هذا العام.