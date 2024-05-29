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الخطوط البولندية تشغل رحلات منتظمة بين الرياض ووارسو ابتداء من 4 يونيو

الخطوط البولندية تشغل رحلات منتظمة بين الرياض ووارسو ابتداء من 4 يونيو
الرياض : واس
  • الاربعاء 29 مايو 2024 1:00 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 29 مايو 2024 1:20 مساء

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية البولندية برحلات منتظمة للمسافرين بين السعودية وبولندا، متجهة من وارسو إلى الرياض خلال صيف 2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيا ابتداء من 4 يونيو.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

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