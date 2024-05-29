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  • متعاملو البيع على المكشوف يغلقون مراكزهم في "أسمنت القصيم" ويستثمرون في "سال"

متعاملو البيع على المكشوف يغلقون مراكزهم في "أسمنت القصيم" ويستثمرون في "سال"

متعاملو البيع على المكشوف يغلقون مراكزهم في "أسمنت القصيم" ويستثمرون في "سال"
أحمد الرشيد من الرياض
  • الاربعاء 29 مايو 2024 10:45 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 29 مايو 2024 11:36 صباحا

أغلق مستثمرو البيع على المكشوف مراكزهم المفتوحة في أسهم "أسمنت القصيم"، بينما فتحت مراكز في سهم "سال" بنحو 0.016 % من الأسهم المصدرة بعد 3 جلسات من إغلاق مراكز سابقة.

وزادوا مراكزهم في 10 شركات، تصدرهم "سلوشنز" بـ 246 % لتبلغ المراكز المفتوحة 0.003 % من الأسهم المصدرة، ثم "إم آي إس" بـ224% لتصل 0.013%، وحل ثالثا "المطاحن الأولى" 192 % لتسجل 0.09 %.

في المقابل تراجعت في 9 شركات، تصدرهم "إس تي سي" بنحو 71 % لتبلغ 0.0002 %، ثم "المجموعة السعودية" بـ 66 % لتصل  0.002 %، وحل ثالثا "المواساة" 63 % لتسجل 0.004 %.

يتمثل البيع على المكشوف في قيام أحد المستثمرين ببيع أوراق مالية قام باقتراضها ومن ثم يعيد شرائها، وهي عملية قد يقوم بها صانع السوق لممارسة أعماله، أو مستثمر يهدف إلى تحقيق أرباح من خلال تراجع يتوقعه في سعر السهم. وتضع "تداول" قيود للمراكز المفتوحة بحيث لا تتجاوز النسبة المكشوفة للورقة المالية 10 مرات إلى متوسط الكمية المتداولة لآخر 60 يوم، وأن لا تتجاوز 10 % من الأسهم الحرة.

 

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