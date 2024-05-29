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المركزي الفيتنامي يبيع الذهب لـ 4 بنوك لتهدئة السوق

المركزي الفيتنامي يبيع الذهب لـ 4 بنوك لتهدئة السوق
بلومبرغ
  • الاربعاء 29 مايو 2024 10:30 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 29 مايو 2024 10:35 صباحا

يعتزم بنك فيتنام المركزي بيع كمية من الذهب لـ 4 بنوك تجارية في البلاد ابتداء من يونيو المقبل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، بحسب بام شوانج دونج نائب محافظ البنك الذي لم يكشف أسماء البنوك التي سيتم بيع الذهب لها.

وبحسب تقرير إخباري، سيبيع البنك المركزي الذهب وفقا للأسعار في السوق العالمية، مشيرا إلى أن البنك الذي يمتلك كميات كافية من الذهب يستهدف تضييق الفجوة بين أسعار الذهب في السوق المحلية والسوق الدولية، وما زالت أسعار الذهب المحلية في فيتنام أعلى بنسبة 20 % عن السعر العالمي، رغم المزادات الـ9 التي نظمها البنك المركزي منذ أبريل الماضي لبيع 1.8 طن ذهب في السوق المحلية.

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