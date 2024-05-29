الدولار يستقر قبيل بيانات التضخم الأمريكية والين يلامس أدنى مستوى في 4 أسابيع

تلقى الدولار اليوم الأربعاء، دعما من التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يخفض أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من هذا العام، وذلك قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة حول التضخم هذا الأسبوع بينما لامس الين أقل مستوياته في 4 أسابيع، وصعد الدولار بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب مبيعات باهتة لسندات لأجل عامين و 5 أعوام مما أثار شكوكا حول الطلب على أدوات دين الحكومة الأمريكية.

وتراجع اليورو 0.09 % إلى 1.0848 دولار لكنه يتجه لتسجيل أول مكاسبه الشهرية هذا العام بواقع 1.7 % هذا الشهر. وسجل الجنيه الاسترليني 1.27525 في أحدث التداولات متجها للارتفاع 2 % في مايو، ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسة، ليبلغ 104.7 نقطة مبتعدا عن أدنى مستوى في أسبوعين عند 104.33 التي لامسها أمس الثلاثاء. وانخفض المؤشر 1.5 % في مايو.

ولامس الين أدنى مستوى في 4 أسابيع عند 157.41 للدولار في وقت مبكر اليوم الأربعاء إذ تعود العملة اليابانية إلى مستويات أدت إلى تدخلات مشتبه بها من طوكيو في نهاية أبريل ومطلع مايو. وبلغ الين في أحدث التعاملات 157.255 مقابل الدولار.