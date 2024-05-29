روسيا تخطط لزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء لتغطية تكاليف الحرب

قالت روسيا إنها تخطط لزيادة الضرائب على الشركات والأثرياء، نظرا للضغوط القائمة على الموازنة الحكومية بسبب غزو أوكرانيا.

تنص خطة وزارة المالية على فرض ضريبة دخل تصاعدية جديدة. إضافة إلى ذلك، سيرتفع معدل الضريبة على أرباح الشركات إلى 25 % مقارنة بنسبة الـ20 % الحالية، بدءا من 2025، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس". كما سترتفع رسوم استخراج خام الحديد والبوتاس وأسمدة الفوسفات.

حزمة الضرائب المقررة قد تجمع من خلالها الدولة ما يصل إلى 2.6 تريليون روبل إضافية (29.4 مليار دولار) في 2025، على أن يأتي أكثر من نصفها من ضريبة أرباح الشركات المرتفعة، وفقاً للوكالة.

قالت وزارة المالية في بيان إن تلك المقترحات قدمت إلى مجلس الوزراء، ويمكن أن تحظى بموافقة مجلس النواب قبل العطلة الصيفية.

وذكر وزير المالية أنطون سيلوانوف في بيان أن ضريبة الدخل الشخصي التصاعدية ستؤثر في نحو مليوني شخص، أو 3.2 % من إجمالي القوى العاملة. وستراوح المعدلات من 13 % الحالية للذين يكسبون ما يصل إلى 2.4 مليون روبل سنوياً إلى 22 % لمن يتجاوز دخلهم 50 مليون روبل.

تعاني روسيا عجزا في الميزانية منذ نهاية عام 2022، وهو ما يعكس التكاليف الباهظة لغزو بوتين لأوكرانيا في فبراير من ذلك العام.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت سابق من هذا الشهر، إن الإنفاق على وزارة الدفاع وقطاع الأمن الروسي يقترب من 6.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويقترب من المستويات التي وصل إليها الاتحاد السوفيتي في ذروة الحرب الباردة في الثمانينات، حسبما نقلت "إنترفاكس".