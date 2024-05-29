"جاز" تنفذ مشروعين هندسيين لـ "أرامكو" بأكثر من 760 مليون ريالا

وقعت شركة جاز العربية للخدمات، عقدين مع شركة أرامكو السعودية بقيمة 760.8 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت "جاز" عبر بيان لها في "تداول اليوم، أن العقد الأول يتمثل في تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء وذلك في مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة من شدقم إلى محطة ضخ أرامكو «شرق – غرب»-1، بمبلغ 344.6 مليون ريال، فيما كان تضمن العقد الثاني تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد والبناء وذلك في مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة في تجمع الشرقية والقصيم بمبلغ 416.2 مليون ريال.

وتوقعت الشركة أن يكون للعقدين أثر مالي إيجابي في القوائم المالية للشركة للأعوام من 2024 إلى 2027.