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  • بدء اكتتاب الأفراد في أسهم "رسن" بسعر 37 ريالا للسهم

بدء اكتتاب الأفراد في أسهم "رسن" بسعر 37 ريالا للسهم

بدء اكتتاب الأفراد في أسهم "رسن" بسعر 37 ريالا للسهم
"الاقتصادية" من الرياض
  • الاربعاء 29 مايو 2024 8:45 صباحا
  • حدثت فى الاربعاء 29 مايو 2024 10:20 صباحا

يبدأ اليوم الأربعاء اكتتاب الأفراد في أسهم شركة رسن لتقنية المعلومات ويستمر حتى غدا الخميس، حيث تم تحديد سعر الطرح عند 37 ريالا للسهم.

وأعلنت السعودي الفرنسي كابيتال مورغان ستانلي السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي للشركة، إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بــ 37 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة بتغطية 129.1 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

كما اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 22.74 مليون سهم عادي تمثل 100 % من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

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