«الاقتصادية» ترصد أبرز المؤشرات المالية لـ "تالكو" الجاري اكتتابها للأفراد

بدأ أمس الثلاثاء اكتتاب الأفراد في 1.2 مليون سهم من أسهم شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية المتخصصة بمجال الألومنيوم وبودرة الطلاء، ويستمر يومين، فيما تمت تغطية حصة المؤسسات 68.5 مرة.

وبالتزامن مع الاكتتاب؛ تستعرض وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية" أبرز المؤشرات المالية للشركة والقطاع المتوقع طرحها فيه بالسوق وهو قطاع السلع الرأسمالية، استنادا إلى نشرة إصدار الشركة وبيانات الشركات في "تداول".

السوق

تشير نشرة إصدار "تالكو" إلى توقعات بنمو سوق الألمنيوم في الخليج ،البالغ حجمه 460 ألف طن في 2022، بمعدل نمو سنوي مركب 3.9 % من 2023 إلى 2028 ليصل إلى 580 ألف طن، مدفوعا بالطلب من قطاع البناء والتشييد بشكل رئيس.

ومن المتوقع أن تقود السعودية والإمارات نمو الطلب في الشرق الأوسط، من خلال مشروعات ضخمة مثل نيوم البالغ قيمتها 500 مليار دولار.

وحسب دراسة السوق لاكتتاب الشركة، من المتوقع أن ينمو قطاع موانع التسرب في الخليج بمعدل سنوي مركب 5 % خلال الفترة من 2022 إلى 2028، مدعوما من قطاعي التصنيع والسيارات.

وفيما يخص قطاع بودرة الطلاء من المتوقع أن يشهد نموا كبيرا في الخليج ،البالغ حجمه 378 مليون دولار في 2022، بسبب احتياجات البناء والطاقة والمرافق والاحتياجات الهندسية العامة، فيما تهيمن السعودية على 52 % من إيراداته والإمارات 31 % من دول الخليج.

شركة تالكو

تشمل الأنشطة الرئيسة للشركة، في ثلاث مجالات أولها الألمنيوم: يشمل قطاعات الألمنيوم المختلفة والتلوين والأنودة وطلاء البودرة والطلاء الخشبي والمنتجات المعزولة حراريا).

ثانيا منتجات بودرة الطلاء: تصنيع وتسويق مجموعة كبيرة من بودرة الطلاء مثل بودرة البوليستر القياسية وإيبوكسي والطلاء اللامع والطلاء فائق التحمل.

ثالثا الإكسسوارات: يشمل منتجات الفرش المانعة للغبار وخيوط بولي بروبلين وفرشاط أسفل الباب/مطاط والربل الخاص بتجميع المنتجات المعدنية والأخشاب وحقن وأكياس البلاستيك ومنتجات الأوراق ورولات البلاستيك المطبوع.

400 مليون ريال رأس المال الحالي للشركة موزع على 40 مليون سهم بقيمة اسمية "10 ريالات" للسهم.

الحصة السوقية

تملك الشركة حصة سوقية تمثل 23 % من الإنتاج في السوق لعام 2022، وفي قطاع موانع التسرب تتصدر الشركة الحصة السوقية خليجيا بنسبة 60 %، كما تتصدر سوق بودرة الطلاء بحصة 21 % من السوق الخليجية.

كبار الملاك

أكبر ملاك الشركة قبل الطرح هم، منصور كامل إبراهيم الفتوح بحصة 19.2 %، وناصر كامل إبراهيم الفتوح 16.8 %، وإلهام محمود عبيد 11.2 %، فيما حصص بقية الملاك أقل من 10 % لكل مالك.

الإيرادات بحسب القطاع

خلال 2023 شكل قطاع بيع وتشكيل الألمنيوم 87 % من إيرادات "تالكو" بودرة طلاء الألمنيوم 7 %، فيما إكسسوارات الألمنيوم 6 %.

المؤشرات المالية والهوامش

تتباين معدلات النمو/التراجع في إيرادات الشركة، حيث ارتفعت 44 % خلال 2021، ثم 45 % في 2022، قبل أن تتراجع في 2023 بنسبة 10 % إلى 671.4 ريال، نتيجة انخفاض المبيعات من نشاطها الرئيس تشكيل وبيع الألمنيوم بنفس النسبة، بجانب انخفاض مبيعات بودرة دهان المعادن وإكسسوارات الألمنيوم.

كما أسهم ارتفاع تكاليف التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في تراجع الإيرادات، بجانب ارتفعت الزكاة، وتسجيل الشركة خسائر 2.2 ملبون ريال انخفاض في ذمم مدينة تجارية وبنود أخرى.

أما الربح التشغيلي فيواصل التباطؤ في النمو من 54 % في 2021 إلى 23 % في 2022، حتى وصل 6 % في 2023، مسجلا 87.3 مليون ريال العام الماضي.

كذلك يتباطأ صافي الربح من 59 % في 2021، إلى 32 % في 2022، ثم 7 % في 2023 إلى 80.1 مليون ريال.

جاء الارتفاع في الربح بسبب ارتفاع الإيرادات الأخرى، بجانب انخفاض تكاليف المبيعات كنسبة من الإيرادات.

وارتفع هامش الربح التشغيلي في 2023 إلى 13 % من 11% في 2022 مع تراجع التكاليف التشغيلية بوتيرة أقل من تراجع الإيرادات، كما ارتفع هامش صافي الربح من 10 % إلى 12 % نتيجة الإيرادات الأخرى.

وبشكل عام، يعكس ارتفاع هوامش الربح لدى الشركات قدرتها على التحكم في التكاليف، ما يمكنها من تحقيق نسبة أرباح مرتفعة من إيراداتها.

العائد على الأصول وحقوق المساهمين

استقر العائد على الأصول وحقوق المساهمين عند نفس مستويات 2022 بمعدل 12 % و17 % على التوالي.

كلما ارتفع العائد على الأصول وحقوق المساهمين، كلما كان مؤشرا إيجابيا للكفاءة التشغيلية للشركات وربحيتها الجيدة وتوليدها أعلى قدر من الأرباح مقابل كل وحدة من الأصول وحقوق المساهمين.

مقارنة القيمة الدفترية والمكررات بالقطاع

حققت شركة تالكو قيمة دفترية 12.1 ريال للسهم (نصيب السهم من حقوق المساهمين وارتفاعه يعد مؤشرا إيجابيا)، وهي أعلى من قطاع السلع الرأسمالية البالغ 4.5 ريال للسهم.

بينما تتوافق مكررات القيمة الدفترية والربحية مع متوسط القطاع، حيث تبلغ لدى "تالكو" أربع مرات و23 مرة على التوالي وهو ما يتماشي مع القطاع.

بينما نمت أرباح الشركة 7 % وهو معدل أفضل من القطاع الذي تراجعت أرباحه 12 % خلال 2023.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير لا يعد توصية بشراء أو بيع أي ورقة مالية في سوق الأسهم السعودية، حيث تبقى هناك عديد من المؤشرات المالية لم يتسع المجال لمقارنتها.

وحدة التحليل المالي