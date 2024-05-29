اكتمال وصول ملاكمي نزالات "5VS5" إلى الرياض.. وبيفول والزناد يستقطبان الجماهير

اكتمل وصول الملاكمين الذين سيتنافسون ليلة السبت المقبل الأول من يونيو في نزال "VS55"، والذي سيقام ضمن فعاليات "موسم الرياض" في «المملكة أرينا» بالعاصمة السعودية الرياض، حيث توافدوا مساء اليوم في "بوليفارد سيتي" لتحية جمهورهم، ولإجراء اللقاءات الصحفية مع وسائل الإعلام الدولية والمحلية.

واستقطب النزال الكبير بين الروسي ديمتري بيفول، حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية (فئة السوبر) للوزن الخفيف الثقيل منذ 2017، والليبي مالك الزناد، بطل القارات لمنطقة البحر المتوسط في رابطة الملاكمة العالمية، اهتمام الجمهور الذي حضر إلى موقع وصول الملاكمين لالتقاط الصور معهم، حيث تكمن أهمية النزال في سعي كلا البطلين للمحافظة على سجلهما الخالي من الهزائم طوال 22 مباراة.

وفي نزالات السبت أيضاً سيتواجه البريطاني حمزة شيراز، بطل العالم للكومنولث والحاصل على لقب المجلس العالمي للملاكمة WBC الفضي وصاحب السجل الخالي من الهزائم بـ 19 فوز 15 منها بالضربة القاضية، مع الأمريكي أوستن ويليامز، الذي كان المصنف الأول في فريق الولايات المتحدة الأمريكية من فئة الهواة قبل أن ينتقل للاحتراف محققاً 16 فوزاً 11 منها بالضربة القاضية.

فيما يواجه الصيني تشانغ زيلي المصنف كثالث أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بالعالم من مجلة THE RING، الملاكم الأمريكي دونتري ويلدر الذي يحمل لقب بطل WBC للوزن الثقيل منذ 2007.

وينازل الأسكتلندي ويلي هاتشينسون الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب 2016 من فئة الوزن المتوسط، الإنجليزي كريغ ريتشارد الحاصل على لقب الوزن الخفيف الثقيل البريطاني.

ويلتقي البريطاني دانيال دوبويس حامل لقب الوزن الثقيل لمنظمة الملاكمة العالمية (WBA)، مع الكرواتي فيليب هرغوفيتش المصنف في المرتبة الأولى من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة.

وفي الختام يواجه المحترف الإنجليزي نيك بال الأمريكي رايموند فورد، الحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية (WBA) لوزن الريشة وصاحب السجل الخالي من الهزائم بـ 15 فوز 8 منها كانت بالضربة القاضية.

يذكر أن غدا الأربعاء سيخصص لإجراء التمارين العامة فيما سيكون يوم الخميس مخصصاً للمؤتمر الصحفي على أن يجري الملاكمين يوم الجمعة "الوزن الرسمي" قبل المشاركة في نزال السبت الكبير.