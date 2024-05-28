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  • ستاندرد آند بورز يصعد وناسداك يتجاوز 17 ألف نقطة

ستاندرد آند بورز يصعد وناسداك يتجاوز 17 ألف نقطة

ستاندرد آند بورز يصعد وناسداك يتجاوز 17 ألف نقطة
"رويترز"
نيويورك : رويترز
  • الثلاثاء 28 مايو 2024 11:45 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 28 مايو 2024 11:46 مساء

تجاوز مؤشر ناسداك حاجز 17 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق اليوم مدفوعا بمكاسب شركة إنفيديا، بينما أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز على ارتفاع طفيف، في حين أغلق مؤشر داو جونز على انخفاض ضئيل في ظل صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
ووفقا لبيانات أولية، صعد مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 2.49 نقطة، أو 0.05 %، إلى 5307.21 نقطة عند الإغلاق، وتقدم مؤشر ناسداك 101.71 نقطة، أو 0.60 %، إلى 17022.50 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز 214.30 نقطة، أو 0.55 %، إلى 38855.29 نقطة.

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