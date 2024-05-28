فريق عربي لمفاوضة منصات التواصل الاجتماعي على الضريبة الرقمية للإعلانات

من المتوقع أن يمنح وزراء الاعلام العرب غدا الأربعاء، الضوء الأخضر للفريق الفني العربي لاستكمال ملف التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، لا سيما منصات التواصل الاجتماعي.

وحدد الفريق التفاوضي آليات التعامل مع الشركات الدولية، وتأتي في مقدمتها مناقشة الضريبة الرقمية بشأن الإعلان، إلى جانب حماية المحتوى العربي الموجود على المنصات الدولية.

وسبق وأن وضعت الدول العربية استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، وشكلت فريقا فنيا للتفاوض مع الشركات.

وقال سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي عبر حسابه في منصة ( X ) أن السعودية قدمت مشروعا للتعاطي مع شركات الإعلام الدولية، للمحافظة على حقوق الدول العربية وخلق مناخ جاذب للاستثمار.

وأشارت مصادر تحدثت لـ "الاقتصادية" إلى أن الفريق العربي لديه عدد من البنود التي سيتفاوض بشأنها مع الشركات الدولية، إلى جانب الاستفادة من التجارب الدولية الأخرى للتعامل مع هذه الشركات، وخصوصا التجربة الأوروبية في علاقاته التنظيمية مع هذه الشركات.

وبينت المصادر أن تشكيل الفريق العربي هو تأكيد عربي على الرغبة في التفاوض مع شركات الإعلام الدولية وتنفيذا للاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع هذه الشركات.