أنت هنا

  • الأسواق
  • بتكوين تتراجع 3.1% في ظل مخاوف تصفية "مت جوكس" للعملات المشفرة

بتكوين تتراجع 3.1% في ظل مخاوف تصفية "مت جوكس" للعملات المشفرة

بتكوين تتراجع 3.1% في ظل مخاوف تصفية "مت جوكس" للعملات المشفرة
شاشة توضح تقلبات العملات المشفرة الافتراضية "Bitcoin" و"Ether" و"Doge" . رويترز
نيويورك : د ب أ
  • الثلاثاء 28 مايو 2024 10:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 28 مايو 2024 10:46 مساء

تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين خلال تعاملات اليوم في الوقت الذي يراقب فيه المتعاملون تداعيات إفلاس شركة تداول العملات المشفرة مت جوكس التي كثف مسؤولوها جهودهم لسداد ديونها البالغة 9 مليارات دولار.

وذكرت "بلومبرغ" أن العملة الرقمية الأشهر تراجعت بحلول الساعة الثامنة و13 دقيقة تقريبا من صباح اليوم بتوقيت نيويورك بنسبة 3.1% إلى 68199 دولارا للوحدة الواحدة. كما تراجعت العملات الرقمية الأخرى بما في ذلك بينانس كوين وبولكادوت ودوج كوين. وسجلت العملة الرقمية إيثر تراجعا بسيطا.

وبحسب بيانات شركتي كريبتو كوانت وأركام إنتيليجانس فإن كل أرصدة "مت جوكس" البالغ حجمها 137 ألف بتكوين بما يعادل أكثر من 9.3 مليار يورو تم تحويلها مع بداية تعاملات أسواق آسيا اليوم.

يذكر أن "مت جوكس" الموجود مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو كانت في وقت من الأوقات أكبر شركة لتداول البتكوين في العالم، تعرضت لعملية قرصنة في 2011 ثم أشهرت إفلاسها عام 2014، وفي العام الماضي اتهم الأدعاء الأمريكي مواطنين روس بالتآمر مع آخرين لاختراق أجهزة كمبيوتر خادم الشركة.

من ناحيته، قال أمين تفليسة شركة "مت جوكس" إنه يجب وضع جدول لسداد مستحقات دائنيها بحلول 31 أكتوبر المقبل، مع تقدم عملية التصفية.
ويترقب المتعاملون في السوق ما إذا كان هؤلاء الدائنون الذين سيحصلون على مستحقاتهم في صورة عملات مشفرة يمكن أن يطرحونها للبيع وهو ما سيضغط على سعر العملة المشفرة.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

الأسهم الأوروبية تهبط متأثرة بتعليقات حذرة من الفيدرالي بشأن الفائدة

28 مايو 2024
الأسواق

مستثمرو الأسهم يستعدون لصيف غير عادي قد يكون أفضل مما يعتقدون

28 مايو 2024
الأسواق

"تاسي" يعمق خسائره منذ مطلع العام إلى 2.6 % بضغط من الأسهم القيادية

28 مايو 2024
الأسواق

"الإلكترونيات المتقدمة" توقع اتفاقية مع "نوبكو" لتوفير حلول تتبع الأدوية

28 مايو 2024
الأسواق

السعودية تبيع صكوكا على 3 شرائح بآجال 3 و 6 و 10 أعوام

28 مايو 2024
الأسواق

تراجع الأسهم الأوروبية قبيل مسوح تضخم للمركزي الأوروبي

28 مايو 2024