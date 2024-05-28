بتكوين تتراجع 3.1% في ظل مخاوف تصفية "مت جوكس" للعملات المشفرة

تراجع سعر العملة الرقمية المشفرة بتكوين خلال تعاملات اليوم في الوقت الذي يراقب فيه المتعاملون تداعيات إفلاس شركة تداول العملات المشفرة مت جوكس التي كثف مسؤولوها جهودهم لسداد ديونها البالغة 9 مليارات دولار.

وذكرت "بلومبرغ" أن العملة الرقمية الأشهر تراجعت بحلول الساعة الثامنة و13 دقيقة تقريبا من صباح اليوم بتوقيت نيويورك بنسبة 3.1% إلى 68199 دولارا للوحدة الواحدة. كما تراجعت العملات الرقمية الأخرى بما في ذلك بينانس كوين وبولكادوت ودوج كوين. وسجلت العملة الرقمية إيثر تراجعا بسيطا.

وبحسب بيانات شركتي كريبتو كوانت وأركام إنتيليجانس فإن كل أرصدة "مت جوكس" البالغ حجمها 137 ألف بتكوين بما يعادل أكثر من 9.3 مليار يورو تم تحويلها مع بداية تعاملات أسواق آسيا اليوم.

يذكر أن "مت جوكس" الموجود مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو كانت في وقت من الأوقات أكبر شركة لتداول البتكوين في العالم، تعرضت لعملية قرصنة في 2011 ثم أشهرت إفلاسها عام 2014، وفي العام الماضي اتهم الأدعاء الأمريكي مواطنين روس بالتآمر مع آخرين لاختراق أجهزة كمبيوتر خادم الشركة.

من ناحيته، قال أمين تفليسة شركة "مت جوكس" إنه يجب وضع جدول لسداد مستحقات دائنيها بحلول 31 أكتوبر المقبل، مع تقدم عملية التصفية.

ويترقب المتعاملون في السوق ما إذا كان هؤلاء الدائنون الذين سيحصلون على مستحقاتهم في صورة عملات مشفرة يمكن أن يطرحونها للبيع وهو ما سيضغط على سعر العملة المشفرة.