مجلس الوزراء : إنشاء مؤسسة الرياض الخضراء وتحويل معهد العاصمة إلى "غير ربحي"

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال الجلسة التي عقدها عبر الاتصال المرئي اليوم على تحويل معهد العاصمة النموذجي إلى مؤسسة غير هادفة للربح تكون مملوكة للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وإنشاء "مؤسسة الرياض الخضراء".

وكان خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة قد وجه شكره لأبنائه وبناته شعب المملكة على مشاعرهم الكريمة ودعواتهم الطيبة، كما أعرب عن تقديره لكل من بعث بتمنياته له بالصحة والعافية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، سائلا المولى العلي القدير أن يمتع الجميع بموفور الصحة والسعادة، وتوجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء المجلس، بالحمد والشكر لله على ما من به من شفاء خادم الحرمين الشريفين، مبتهلين للباري جل وعلا أن يحفظه ويمده بوافر الصحة والعافية؛ ليواصل قيادته لمسيرة النماء والازدهار التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة.

وأقر المجلس خلال الجلسة، مشروع النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم للتعاون في المجال الاقتصادي بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، كما وافق مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا للتعاون في مجال الجيولوجيا والثروة المعدنية.