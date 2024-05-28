مبيعات أدوية إنقاص الوزن تقفز إلى 150 مليار دولار بحلول 2030

رفع بعض الخبراء توقعات المبيعات العالمية السنوية لعلاجات أدوية إنقاص الوزن إلى نحو 150 مليار دولار بحلول 2030، حيث كانت أفضل التقديرات للمبيعات قبل عام مضى في نطاق 100 مليار دولار.

ويأتي هذا التقدير في الوقت الذي يسعى فيه الملايين إلى الحصول على أدوية إنقاص الوزن من شركتي نوفو نورديسك وإيلي ليلي، لهذا فإن المنافسة ستزيد على نطاق أوسع.

يقول مايكل كلاينروك، كبير مديري الأبحاث في شركة تحليلات الرعاية الصحية معهد IQVIA لعلوم البيانات: "من غير المعتاد أن يكون لدينا دواء يأسر خيال الملايين من الناس".

وبين كلاينروك أن معظم شركات التأمين لا تغطي العلاجات الجديدة بمدفوعات مشتركة منخفضة، لكن نسبة غير مسبوقة من الأشخاص يدفعون لأنفسهم أو بكوبونات من شركات تصنيع الأدوية، حيث بلغ إجمالي الإنفاق العالمي على أدوية السمنة 24 مليار دولار في العام الماضي، وفقا للتقديرات في أحدث توقعاتها للسنوات الخمس الماضية، ويمكن أن يصل إلى 131 مليار دولار بحلول 2028. ويقارن تقدير النمو السنوي بنسبة 27 % مع توقعات سابقة بنسبة 13%.

ودون التوسع في التغطية التأمينية، حددت IQVIA الحد الأدنى للإنفاق العالمي على أدوية السمنة عند 39 مليار دولار في 2028 مقابل 74 مليار دولار على الأرجح.

وقال كلاينروك إن الوصول إلى 131 مليار دولار سيعتمد أيضا على مدة بقاء المرضى على الدواء، وما إذا كانت الأدوية تستخدم لعلاج أمراض أخرى، أو حتى تطوير نماذج مبيعات جديدة مباشرة للمستهلك.

وتقدر شركة "بي إم أو كابيتال ماركتز" مبيعات أدوية إنقاص الوزن السنوية بـ150 مليار دولار بحلول 2033، ارتفاعا من توقعات العام الماضي بأكثر من 100 مليار دولار. ويتوقع ليرينك مبيعات سنوية تبلغ 158 مليار دولار بحلول 2032.

ويستشهد المحللون ببيانات حديثة تظهر أن الأدوية التي يتم حقنها ذاتيا تساعد في تجنب حالات الطوارئ المكلفة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية أو علاج الحالات المزمنة مثل توقف التنفس أثناء النوم، ما يدعم قضية أصحاب العمل وشركات التأمين لدفع ثمنها.

وقد أدت مبيعات الأدوية الجديدة، التي تبلغ أسعارها المعلنة في الولايات المتحدة أكثر من 1000 دولار شهريا، إلى رفع شركتي "ليلي" و"نوفو" إلى مصاف الشركات الأكثر قيمة في العالم. وارتفعت أسهم شركة ليلي بنسبة 36 % حتى الآن هذا العام، في حين ارتفعت أسهم شركة نوفو بنسبة 33 %. ووصل أكثر من 80 دواء تجريبيا للسمنة إلى مرحلة الاختبار البشري، وفقا لـIQVIA.