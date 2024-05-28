أنت هنا

  • الأسواق
  • السعودية تبيع صكوكا على 3 شرائح بآجال 3 و 6 و 10 أعوام

السعودية تبيع صكوكا على 3 شرائح بآجال 3 و 6 و 10 أعوام

السعودية تبيع صكوكا على 3 شرائح بآجال 3 و 6 و 10 أعوام
الرياض : رويترز
  • الثلاثاء 28 مايو 2024 12:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 28 مايو 2024 1:18 مساء

بدأت السعودية بيع صكوك على 3 شرائح بآجال 3 و6 و10 أعوام بحسب ماذكرت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء.

وبينت أنه تم تحديد السعر الاسترشادي المبدئي عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل 3 أعوام، و 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل 6 أعوام، و 110 نقاط أساس لشريحة الصكوك لأجل 10 أعوام.

وأظهر تقرير للخدمة أنه تم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وجولدمان ساكس منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لإدارة بيع أدوات الدين، كما تم اختيار بنوك الجزيرة كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد ليكونوا مديرين رئيسين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في الطرح، ولا يقل الحجم القياسي للإصدار عادة عن 500 مليون دولار، ومن المتوقع تسعير الطرح بحلول غد الثلاثاء.

ورفعت وكالة موديز يوم الجمعة الماضي تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى ‭‭Aa1‬‬ من ‭‭Aa2‬‬، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الأسواق

الأسواق

"تاسي" يعمق خسائره منذ مطلع العام إلى 2.6 % بضغط من الأسهم القيادية

28 مايو 2024
الأسواق

"الإلكترونيات المتقدمة" توقع اتفاقية مع "نوبكو" لتوفير حلول تتبع الأدوية

28 مايو 2024
الأسواق

تراجع الأسهم الأوروبية قبيل مسوح تضخم للمركزي الأوروبي

28 مايو 2024
الأسواق

"تطوير منتجات الحلال" توقع اتفاقية مع شركة مستحضرات تجميل لنقل مقرها إلى السعودية

28 مايو 2024
الأسواق

بلومبرغ: "جدا" السعودية تدعم صندوقا قيمته 250 مليون دولار للاستثمار بالرعاية الصحية

28 مايو 2024
الأسواق

سعر القمح يقفز لأعلى مستوى في 9 أشهر وسط مخاوف تراجع المخزون

28 مايو 2024