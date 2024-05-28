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  • بلومبرغ: "جدا" السعودية تدعم صندوقا قيمته 250 مليون دولار للاستثمار بالرعاية الصحية

بلومبرغ: "جدا" السعودية تدعم صندوقا قيمته 250 مليون دولار للاستثمار بالرعاية الصحية

بلومبرغ: "جدا" السعودية تدعم صندوقا قيمته 250 مليون دولار للاستثمار بالرعاية الصحية
صورة من داخل المقر الرئيسي لصندوق الاستثمارات العامة في الرياض
بلومبرغ
  • الثلاثاء 28 مايو 2024 11:15 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 28 مايو 2024 11:48 صباحا

استثمرت شركة "جدا" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في صندوق تابع لشركة "تي في إم كابيتال هيلث كير" (TVM Capital Healthcare)، وذلك ضمن مستثمرين آخرين.

تبلغ قيمة الصندوق 250 مليون دولار، ويسعى إلى التركيز على قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

وإلى جانب "جدا"، دعم مستثمرون آخرون في الشرق الأوسط وأوروبا أيضا الصندوق الجديد، حسبما قال هيلموت شوهسلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تي في إم" - التي تستثمر في مجال الرعاية الصحية بدبي وسنغافورة- خلال مقابلة.

أضاف شوهسلر أن الصندوق الجديد الذي سيطلق عليه اسم "عافية" سيستثمر في شركات الرعاية الصحية السعودية، أو الشركات الدولية التي تخطط للتوسع في المملكة، وسيساعد في جلب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد. ولفت إلى أنه سيركز أيضا على مراكز العلاج والعيادات المتخصصة، كما استعد بالفعل لاستثماراته الأربعة الأولى.

قطاع الرعاية الصحية في السعودية

يعد الصندوق أحد أولى الأدوات الاستثمارية التي تركز على قطاع الرعاية الصحية في السعودية ويهدف إلى الاستفادة من خطط تعزيز دور القطاع الخاص في القطاع، كجزء من خطط تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وساعدت هذه الجهود بالفعل في جعل الطبيب السعودي، سليمان الحبيب، أحد أغنى الأشخاص في العالم، بثروة تزيد عن 11 مليار دولار بعد أن ارتفعت قيمة سلسلة المستشفيات التي تحمل اسمه منذ إدراجها في عام 2020.

وفي أحدث علامة على اهتمام المستثمرين بشركات الرعاية الصحية السعودية، تمت تغطية الطرح العام الأولي لمستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه بالرياض 119 مرة، واجتذب طلبات شراء بقيمة 91 مليار دولار من قبل المؤسسات الاستثمارية في وقت سابق من هذا الشهر.

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